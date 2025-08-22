فرج عامر: سموحة يحتاج للفوز بمياراة.. وهدف زد مشكوك في صحته

أكد المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة أن فريقه يحتاج إلى فوز في مباريات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم من أجل التألق في الفترة المقبلة.



وقال المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" فريق سموحة كان الأفضل في مباراة زد اليوم ببطولة الدوري الممتاز وكان يستحق الفوز واقتناص الثلاث نقاط مع احترامي لفريق زد ومحمد شوقي المدير الفني للفريق الذي يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين ".

وأضاف:" من وجهة نظري أن هدف فريق زد في شباك فريق سموحة مشكوك في صحته ومن تسلل واضح ".