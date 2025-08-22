كاتبة: المرأة العربية تلعب دورا محوريا في تطوير المشهد الأدبي

أكدت الكاتبة إيمان صلاح أن المرأة العربية تلعب دورا محوريا في تطوير المشهد الأدبي، موضحة أن إسهامات الكاتبات امتدت لتشمل مختلف أشكال الإبداع من شعر ونثر.

واسترسلت: المرأة العربية أصبحت عنصرا رئيسيا في مناقشة قضايا المجتمع وتوسيع آفاق التعبير الفني.

وقالت ايمان صلاح، خلال حوارها ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، إن الكاتبات العربيات أسهمن في تشكيل الهوية الثقافية والفكرية للمجتمعات العربية، مشيرة إلى أن المرأة تجاوزت مرحلة كونها مجرد موضوع للأدب لتصبح صانعة له ومؤثرة فيه بقوة.

وشددت على أن دعم المرأة لطموحها وإيمانها بقدراتها يمثلان أساسا لا غنى عنه في مسيرة الإبداع، مؤكدة أن الثقافة والاطلاع هما المفتاح الحقيقي لنجاح أي مبدع أو مبدعة.