الرجل الذي أبكى العالم.. كيف أصبح فرانك كابريو القاضي الرحيم؟
محمد صلاح يواصل احتفاله بأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي
سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 22-8-2025
برلمانية: زيارة الرئيس السيسى للسعودية تُعزز الأمن والسلم في المنطقة
جوتيريش: لا يمكننا السماح باستمرار المجاعة في غزة دون عقاب
كيفية التقديم لقرار العلاج على نفقة الدولة
قافلة الواعظات من أوقاف كفر الشيخ تنطلق لمواجهة قضية الغُرم.. صور
مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: هناك مجاعة حادة في غزة
الأعذار التي تسقط صلاة الجمعة .. 4 أمور تُبيح تركها بدون إثم
وسط نسب إشغال مرتفعة| تباين ألوان الرايات بشواطئ الإسكندرية.. صور
روسيا تعلن تحرير بلدتي فلاديميروفكا وروسين يار في دونيتسك
مأساة تهز سوهاج| القصة الكاملة لانهيار عقار يزهق أرواح 3 أشخاص ويصيب 4 آخرين في طهطا
اقتصاد

الخميس المقبل.. البنك المركزي يحسم سعر الفائدة

محمد يحيي

يحسم البنك المركزي المصري اعتبارا من الخميس المقبل الموافق 28 من أغسطس الجاري؛ مصير سعر الفائدة وذلك اجتماعه الخامس ضمن الاجتماعات السنوية التي تستهدفها لجنة السياسيات النقدية بإجمالي 8 اجتماعات دورية.


وخلال الاجتماع الأخير وهو الاجتماع الرابع والذي جرى انعقاده في 10 يونيو الماضي حيث قررت اللجنة تثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية عند 24% لسعر الإيداع و 25% للإقتراض لليلية واحدة و 24.5% لكل من الائتمان والخصم و العملية الرئيسية للبنك المركزي.

وخفض البنك المركزي المصري تقليص سعر الفائدة مقدار 3.25% بواقع 325 نقطة أساس على مدى اجتماعين سابقين وذلك خلال الاجتماع الثاني بنسبة 2.25% ثم 1% أخري في الاجتماع الثالث المنعقد في 22 مايو الماضي.


ومن المقرر  أن ينعقد الاجتماع السادس  للجنة السياسات النقدية في 2 اكتوبر 2025 ثم الاجتماع السابع في 20 نوفمبر المقبل ثم ختام اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام في 25 من ديسمبر المقبل .
وفقا لتقارير وتوجهات البنك المركزي المصري والتي تتضمن الاتجاه نحو خفض سعر الفائدة بنسبة طفيفة قد تتراوح بين 25 و 50 نقطة أساس أو اللجوء لتثبيت الفائدة للمرة الثانية على التوالي.

