تصدر التريند بأمريكا.. فوائد العيش البلدي المصري

تصدر العيش البلدي المصري قائمة الأطعمة الأكثر بحثًا وتداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة مؤخرًا، بعد انتشار مقاطع مصورة توثق طريقة خبزه ومذاقه المميز، ما أثار فضول الأمريكيين لتجربته.

ويعد العيش البلدي أحد أقدم وأشهر أنواع الخبز في مصر، إذ يتميز بمكوناته البسيطة التي تجمع بين الدقيق البلدي والردة والماء والخميرة، ويُخبز في أفران تقليدية تمنحه نكهة فريدة.

فوائد العيش البلدي الصحية:

غني بالألياف الطبيعية التي تحسن الهضم وتقلل من مشكلات القولون.

يساعد على الإحساس بالشبع لفترات طويلة، ما يجعله خيارًا مثاليًا للتحكم في الوزن.

يحتوي على فيتامينات ومعادن أساسية مثل الحديد والمغنيسيوم والفيتامين B.

يمد الجسم بالطاقة اللازمة لاحتوائه على الكربوهيدرات المعقدة.

يحافظ على مستوى السكر في الدم مستقرًا مقارنة بالخبز الأبيض.

وبذلك، لم يعد العيش البلدي مجرد طعام تقليدي على موائد المصريين، بل تحول إلى تريند عالمي يجذب الأنظار ويدخل المنافسة مع أشهر أنواع الخبز حول العالم.