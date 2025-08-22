العامة للغزل والنسيج والقومي لتنظيم الاتصالات ينظمان ندوة تثقيفية للعمال

تنظم النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة وحلج وكبس القطن، برئاسة المحاسب عبدالفتاح إبراهيم، بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برئاسة المهندس محمد شمروخ، ندوة تثقيفية بعنوان: "اعرف حقك وخدماتك.. واحمي جهازك وبياناتك"، وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح السبت 23 أغسطس 2025م، بمقر النقابة العامة بالقاهرة.

وقال عبدالفتاح إبراهيم، إن هذه الندوة تأتي في إطار الندوات التي تنظمها النقابة العامة الغزل والنسيج مع شركائها، بهدف تثقيف عمالها بكافة القضايا والملفات، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم في مواقع عملهم، وكذلك حمايتهم من كافة التحديات التي تهدد بياناتهم الشخصية..