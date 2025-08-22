حماة الوطن ينظم حلقة نقاشية حول تعديل قانون الرياضة.. ويقدم آليات التطبيق

عقد حزب حماة الوطن، حلقة نقاشية بعنوان "تعديلات قانون الرياضة بين النص والتطبيق"، والتي نظمتها الأمانة المركزية لشئون الرياضة بالحزب، برئاسة النائب محمد شبانة، داخل قاعة المنارة بمركز المؤتمرات بالتجمع الخامس.



جاء ذلك بحضور اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، النائب اللواء طارق نصير، الأمين العام، الدكتور أشرف الشيحي، نائب رئيس الحزب، الكاتب الصحفي بليغ أبو عايد، الأمين المساعد لأمانة الشئون الرياضية، رئيس القسم الرياضي بالمصري اليوم، وعدد من قيادات الحزب، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.



كما شارك في الحلقة النقاشية، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، اللواء شريف القماطي، رئيس اتحاد التجديف، أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية، الدكتور سعد شلبي، مدير عام النادي الأهلي، ماجد منير، رئيس تحرير الأهرام، والمهندس أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي.



استعرض المشاركون، في الحلقة النقاشية التي أدارها النائب محمد شبانة، أمين الأمانة المركزية لشئون الرياضة بحزب حماة الوطن، آليات تطبيق نصوص تعديل قانون الرياضة، التي أقرها مجلس النواب في دور الانعقاد الخامس، وما قد يواجهها من عراقيل.

وانتهت الحلقة النقاشية، بعد عرض العديد من الرؤى، إلى عدد من التوصيات، فيما يتعلق بالمرحلة الانتقالية لتطبيق تعديل قانون الرياضة.

وأوصى المشاركون بضرورة وضع تصور أمثل لتطبيق فاعل وناجز للتعديلات، مع عمل حملة توعية بشأنها وأسبابها وفوائدها.

وشددت التوصيات على أهمية التروي والتدقيق في تطبيق نصوص التعديلات، والنظر بعين الاعتبار لتعامل الشركات والهيئات الرياضية مع عدة قوانين مختلفة.

كما طالب المشاركون بالتفرقة في التطبيق بين شركات رياضية أهلية لا تسعى للربح، وشركات مساهمة تهدف للربح، والعمل على إعادة تنظيم لائحة النظام الأساسى في اللجنة البارالمبية، مع سرعة إعادة تنظيم اللوائح التنفيذية للاتحادات الرياضية والأندية الشعبية، بما يتلافى السلبيات السابقة.

وأكد المشاركون في الحلقة النقاشية لحزب حماة الوطن، ضرورة مراعاة الإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع الاستثمار، وإيجاد حلول تمكن نوادي الشركات الخاصة التي لا تندرج تحت مسمى الهيئة الرياضية من إنشاء شركات لمزيد من الاستثمار فى الرياضة وكرة القدم.