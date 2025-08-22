قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إكرامي يرد على تصريحات أحمد شوبير
لا أحد فوق القانون.. تفاصيل تفتيش منزل مستشار ترامب السابق جون بولتون
فاروق فلوكس لـ صدى البلد: أتمنى أحمد حلمي يجسد سيرتي الذاتية.. خاص
مقتـ.ـل طفل كرداسة.. الأب رهن صغيره وعشيقته لتاجر مخدرات مقابل جرعة آيس
تعرف على NotebookLM.. تطبيق جوجل الذكي لمذاكرة أكثر فاعلية
شروط التقديم بوظائف بنك القاهرة 2025
أبو شامة: اللقاء بين الرئيس السيسي وبن سلمان يعكس عمق التنسيق بين البلدين
رونالدو أمام النهائي الـ 40.. حلم اللقب الأول مع النصر
اتحاد شباب المصريين بالخارج: زيارة الرئيس للسعودية ستحقق نتائج إيجابية اقتصاديا وسياسيا
أشعل غضبا على مواقع التواصل.. شاب يضرب آخر من ذوي الهمم أثناء تواجده بالشارع في المنوفية
خطيب المسجد الحرام: صلاة الاستخارة لجوء لله وطلب الخيرة منه سبحانه
تبرعات بلا حدود.. أمن قنا يضبط مسجل خطر على الهواء أثناء بث مباشر من منزله بفرشوط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الثقب الأسود.. محافظة الجيزة تغلق فتحات أسفل الكباري لمنع استغلالها في أنشطة غير مشروعة

غلق الفتحات
غلق الفتحات
أحمد زهران

وجّه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بسرعة غلق الفتحات المشار إليها إعلاميًا باسم "الثقب الأسود" والكائنة أسفل منزل الكوبري بمنطقة مشعل.

وذلك في ضوء ما تم رصده من تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي حول استغلال بعض الفتحات أسفل الكباري والمحاور في أنشطة مخالفة .

وقد قام حي الهرم برئاسة المهندس طه عبد الصادق رئيس الحي بغلق كافه الفتحات المشار إليها ومراجعة باقي المسار بطول الكوبري مع التكليف لمسئول القطاع بالمرور الدوري للتأكد من عدم إعادة فتحها .

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز التي تقع بنطاقها كباري أو محاور، بضرورة غلق أي فتحات يصعب استخدامهما في مشروعات خدمية وذلك لمنع استغلالها في أعمال غير مشروعة مع تكثيف المرور الدوري للتأكد من عدم إعادة فتحها مجددًا.

كما كلف المحافظ بدراسة إمكانية استغلال بعض الساحات الفارغة ذات المساحات المناسبة لإقامة مشروعات خدمية تسهم في تلبية احتياجات المواطنين.

وأكد المهندس عادل النجار أن محافظة الجيزة لن تتهاون مع أي محاولات لاستغلال الأماكن العامة بشكل غير قانوني أو في أنشطة تضر بالأمن المجتمعي، مشددًا على أن المحافظة تعمل بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية لحماية المواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للمناطق.

وأشاد محافظ الجيزة بالتحرك العاجل للأجهزة الأمنية في ضبط المخالفين الذين اعتادوا التردد على هذه الفتحات واستغلال الأطفال في أعمال التسول وبيع السلع بطرق غير مشروعة وإلحاحية.

غلق الفتحات الثقب الاسود اخبار الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

وفاة شروق المسلماني

الأولى على الثانوية العامة بشمال سيناء .. قصة وفاة شروق المسلماني

مياه

خلال ساعات.. انقطاع المياه في عدد من مناطق الجيزة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تفاصيل قرارات الرئيس السيسي الثمانية.. وتكليفات عاجلة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

حصيلة مداهمة الثقب الاسود

أطفال وسيدات.. الداخلية تكشف تفاصيل مداهمة الثقب الأسود

ارتفاع امواج بحر مطروح

غلق عدد من الشواطئ بمطروح ومنع المصطافين من نزول البحر.. ما السبب؟

الاهلي

يسعى لصدارة الدوري| الأهلي يحتاج للفوز بثلاثية لازاحة المصري.. وصراع على الجبهة اليمنى

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الجمعة وأسباب خصم رصيد من العداد الكودي

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الجمعة وأسباب خصم رصيد من العداد الكودي

ترشيحاتنا

شهر رمضان

محطة إيمانية وروحانية.. موعد شهر رمضان المبارك 2026

حصاد وزارة العمل

العمل في إسبوع.. جولة في مصانع النصر للسيارات.. فرص عمل بالخارج والداخل.. وإحالة مفتشي عمل للنيابة

جانب من القافلة

الصحة تنظم قافلة طبية متنقلة لدعم رعاية المرأة بنقابة المهن التمثيلية

بالصور

صور جديدة من حفل زياد برجي بالساحل الشمالي

زياد برجي
زياد برجي
زياد برجي

بدون سقف ولا أبواب.. أحدث وأغرب سيار فورد برونكو حديثة

فورد
فورد
فورد

استدعاء آلاف من سيارات رانجلر بسبب عيب تصنيعي

سيارات جيب
سيارات جيب
سيارات جيب

رفقة زوجها.. ريم سامي تشارك جمهورها أحدث ظهور بإطلالة جذابة

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

المزيد