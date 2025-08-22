إحباط محاولة جلب 3 آلاف قرص مخدر داخل طرد بريدى

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كتب – مصطفى الرماح :

نجحت الأجهزة الأمنية في إحباط محاولة جلب كمية من الأقراص المخدرة داخل طرد بريدى عبر إحدى الموانئ الجوية.

وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية إعتزام شخصين جلب كمية من الأقراص المخدرة داخل طرد بريدى قادم من الخارج عبر إحدى الموانئ الجوية.

عقب تقنين الإجراءات وبتفتيش الطرد تم ضبط قرابة 3000 قرص مخدر، مخبأه بمخزن سرى داخل سماعة صب كبيرة.. كما تم ضبط الشخصان القائمان على الجلب (عاطل ، شقيقته - مقيمان بمحافظة الشرقية).

وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة بحوالى 2 مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد والأقراص المخدرة .

