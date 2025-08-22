قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

مقتـ.ـل طفل كرداسة.. الأب رهن صغيره وعشيقته لتاجر مخدرات مقابل جرعة آيس

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

فجرت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة مفاجآت صادمة حول العثور على جثة طفل ملقاة داخل حقيبة على جانب الطريق بمدينة كرداسة حيث تبين أن والد الطفل تركه "رهن" لدى تاجر مخدرات وعشيقته مقابل كمية من مخدر الآيس. 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة طفل داخل حقيبة في حالة تعفن على جانب الطريق حيث لاحظ المارة انبعاث رائحة كريهة من الحقيبة الملقاة على جانب الطريق ليتبين أن بداخلها جثة في حالة تعفن. 

انتقلت على الفور قوات الامن إلى مسرح الواقعة لفحص البلاغ وشكلت مباحث الجيزة فريق بحث رفيع المستوى، حيث كشفت  التحريات مفاجأة بعدما تبين أن وراء قتل الطفل البالغ من العمر ٥ سنوات تاجر مخدرات وتخلص من جثته بمعاونة عشيقته ، وأفادت التحريات أن والد الطفل كان يرغب في أخذ كمية من المخدرات خاصة مخدر الآيس ولعدم امتلاكه المال المطلوب طلب من تاجر المخدرات أخذ طفله الصغير كـ"رهن" لحين سداد قيمة المخدرات. 

أضافت التحريات أنه عقب انصراف الأب دخل الطفل في نوبة بكاء شديدة وخشي تاجر المخدرات من لفت الأنظار فضربه بقطعة خشبية على رأسه لاسكاته ففقد الطفل الوعي وعندما حاول إفاقته فوجئ بمقتله فقرر التخلص منه فوضعه داخل حقيبة وحملها بمعاونة عشيقته وقاما بالقاءها في الشارع. 

ألقت قوة أمنية القبض على المتهمين الذين اعترفوا بارتكاب الجريمة بينما قال والد الطفل انه انجبه من زواج عرفي ولم يستخرج له شهادة ميلاد، تحرر المحضر اللازم واحيل للنيابة العامة لتولي التحقيق. 

قتــل طفل كرداسة رهن ديلر وعشيقته كرداسة

