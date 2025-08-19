التحقيق في العثور على جـ.ـثة طفل داخل شوال بطريق كرداسة

تجري نيابة شمال الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في العثور على جثة طفل داخل جوال ملقى على جانب الطريق في مدينة كرداسة.

وأمرت النيابة بنقل جثة الطفل إلى مشرحة زينهم وندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان أسباب وتوقيت الوفاة.

من جانبها تكثف مباحث الجيزة جهودها لكشف ملابسات الجريمة بعد العثور على جثة طفل مجهول الهوية داخل جوال على جانب أحد الطرق السريعة بطريق صفط اللبن.

تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بالعثور على جسم غريب تنبعث منه رائحة كريهة، وبالانتقال إلى الموقع، تبين أن الجوال يحتوي على جثة طفل عمره حوالي 13 عامًا، وقد بدت عليها علامات تعفن، مما يرجّح أن الوفاة وقعت منذ عدة أيام.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتم تشكيل فريق بحث لتحديد هوية الطفل، والوقوف على ملابسات الجريمة ومدى وجود شبهة جنائية.