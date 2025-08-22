لاعبو الزمالك يؤدون تدريبات استشفائية في المران بعد الفوز على مودرن سبورت

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة مودرن سبورت بالأمس في مسابقة الدوري، تدريبات استشفائية خلال مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، استعداداً لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض اللاعبون تدريبات تأهيلية واستشفائية تحت إشراف راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق، لتجهيزهم بالشكل الأمثل للمباراة المقبلة أمام فاركو في مسابقة الدوري.

ويستضيف الزمالك نظيره فاركو في التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل على ستاد السلام في إطار الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك على نظيره مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الخميس، على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.