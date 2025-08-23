قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القاهرة الإخبارية: سقوط شهداء في غارات إسرائيلية على خان يونس ودير البلح والبريج
عودة موجة الطقس الحار.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة
نجم الزمالك السابق: لحظات القاضية ممكن كانت صعبة.. ومحمود علاء اتظلم
10 مدن عربية ضمن قائمة الأعلى حرارة في العالم خلال 24 ساعة.. ماذا يحدث ؟
تحرك فوري وتحويل للنيابة.. مفاجأة بشأن فيديوهات السوشيال ميديا
ناشطون ينددون بتطرف ايتمار بن جفير .. ومصادر : قتال غزة سيستمر لأشهر
غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية
إساءات مباشرة طالتني.. قرار حاسم من حسام حبيب ضد محامي شيرين عبدالوهاب
بعد التحديث.. رسوم التحويل والاستعلام بتطبيق إنستاباي
نيابة مطروح: حبس سائق النقل الليبي المتسبب فى حادث الضبعة واجراء تحليل مخدرات
مصر ترحب بخارطة الطريق الأممية لتسوية الأزمة الليبية
برنامج تكنولوجيا معلومات وبرمجة لطلاب 4و5 ابتدائي بالمدارس المصرية اليابانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار النفط ترتفع مدعومة برهانات خفض الفائدة رغم مخاوف فائض المعروض

نفط
نفط
وكالات


ارتفعت أسعار النفط بعدما أبدى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول انفتاحاً على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، ما عوّض التأثيرات السلبية للتوقعات بحدوث وفرة في المعروض.

صعد سعر خام غرب تكساس الوسيط لتتم تسويته فوق مستوى 63 دولاراً للبرميل، فيما استقر خام برنت قرب 68 دولاراً، بعد أن جاءت تصريحات باول المرتقبة أكثر ميلاً للتيسير النقدي مما توقعه المستثمرون.

الفائدة المنخفضة تنعكس إيجاباً على أسعار النفط

من المرجح أن تستفيد أسعار عقود النفط الآجلة من تكاليف الاقتراض الأرخص التي يُتوقع أن تحفز النشاط الاقتصادي وتزيد الطلب على الوقود. كما أن أسعار الفائدة المنخفضة تُخفف من أعباء التمويل والتخزين التي تجعل من الاحتفاظ بمراكز نفطية أكثر كلفة عند ارتفاع الفائدة.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي يترك الباب مفتوحاً أمام خفض الفائدة في سبتمبر

لكن مكاسب النفط تبقى محدودة بفعل استمرار التوقعات بأن الأسواق العالمية ستواجه فائض إمدادات بعد انتهاء ذروة الطلب الصيفي. وتراجعت الأسعار بأكثر من 10% منذ بداية العام وسط مخاوف من أن تضر الرسوم الجمركية الأميركية بالنمو الاقتصادي بالتزامن مع عودة الإمدادات إلى الأسواق من قبل دول تحالف "أوبك+".

تطورات جيوسياسية

وعلى الصعيد الجيوسياسي، جدد مستشار التجارة في البيت الأبيض بيتر نافارو انتقاداته للهند بسبب مواصلة شراء النفط الروسي، وقال إنه يتوقع مضاعفة الرسوم الأميركية على واردات البلاد كما هو مقرر في 27 أغسطس.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب هدد برفع الرسوم الجمركية على السلع الهندية إلى 50%، نصفها يعود إلى مشتريات النفط الروسي. ومع ذلك، استأنفت شركات التكرير في الهند شراء الخام بعد توقف قصير، فيما قال مسؤول روسي إنه يتوقع استمرار التدفقات.

السلع الهندية الرسوم الجمركية ترمب النفط أسعار الفائدة الفيدرالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

حالة الطقس

شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية

محمد النني

زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟

موعد صرف المرتبات

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أغسطس 2025

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

ترشيحاتنا

المجاعة في غزة

تصاعد وفيات المجاعة في غزة إلى 281 شهيداً بينهم 114 طفلا

ترامب وإبستين

شريكة إبستين تبرأ ترامب من تهم العلاقات الجنسية غير المشروعة

أرشيفية

كندا تهدئ اللعب مع أمريكا عبر إلغاء الرسوم الجمركية

بالصور

جمبسوت لافت.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور

مي عمر
مي عمر
مي عمر

تموين بلبيس: ضبط مصنع أعلاف حيوانية ملوثة ومجهولة المصدر

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

لسبب غريب.. رولز رويس تلقى أغلى سيارة في الماء

رولز رويس
رولز رويس
رولز رويس

بسبب سوء المبيعات.. هيونداي تودع سيارتها الكهربائية الشهيرة

هيونداي
هيونداي
هيونداي

فيديو

عودة شيرين وحسام حبيب

محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد