ما الذي حدث لطالب طب قنا أثناء محاولة تركيب ميكروفون لمسجد بنجع حمادى؟|القصة الكاملة
خطة مثيرة للجدل.. ترامب يدرس استخدام بلوتونيوم الحرب الباردة كوقود للمفاعلات
الدوري المصري ... موعد مباراة الاهلي وغزل المحلة والقنوات الناقلة
زلزال في البنتاجون.. إقالات تطال قادة كبار بسبب الضربات ضد إيران
النوبات القلبية خطر متزايد يهدد النساء.. الأعراض وطرق الوقاية
ترامب: "إنتل" وافقت على منح الحكومة الأمريكية حصة 10% من أسهمها
السيتي وتوتنهام.. أبرز مباريات اليوم السبت 23-8-2025 والقنوات الناقلة
استقالة جماعية لأعضاء حزب هولندي بسبب جرائم إسرائيل في غزة
"100 يوم صحة": تقديم 59 مليون خدمة طبية مجانية خلال 38 يومًا
أستاذ بالأزهر: تصوير الزوجة خلال العلاقة فعل مشين وخروج عن تعاليم الإسلام
موجة حر شديدة تودي بحياة أكثر من 1300 شخص في البرتغال
طقس شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة.. القاهرة تسجل 36 درجة اليوم
أخبار البلد

هبوط أسعار البيض اليوم السبت 23-8-2025 ..اعرف الكرتونة بكام؟

أسعار البيض
أسعار البيض
شيماء مجدي

شهدت أسعار البيض انخفاضا ملحوظا بالبورصة والأسواق بعد ارتفاعات مفاجئة فى كرتونة البيض وصلت لـ 10 جنيهات فى الكرتونة إلا أنه عاود الانخفاض من جديد اليوم الثلاثاء .

سعر كرتونة البيض اليوم 

 
انخفض سعر كرتونة البيض الأحمر إلى 127 جنيهًا جملة، لتصل للمستهلك بسعر 138 جنيهًا، بعدما كانت تباع بسعر نحو 145 جنيهات ، بانخفاض حوالى 7 جنيهات.

كما انخفض سعر كرتونة البيض الأبيض إلى 120 جنيهًا جملة، وتصل للمستعلك بـ 130 جنيها بعدما كانت تباع للمستهلك بسعر نحو 140 جنيهًا.

ويبدأ سعر كرتونة البيض البلدي من 130 جنيهًا جملة، وللمستهلك بنحو 140 جنيهًا.

ملف الثروة الداجنة


من جانبه ، أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الثروة الحيوانية والداجنة لما لها من تأثير مباشر على أسعار اللحوم والبيض والدواجن في السوق المحلي .

وأوضح الوزير في تصريحات تليفزيونية، أن مصر حققت اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن، مع وجود فائض يسمح بالتصدير، مشيرًا إلى أن أسعار الدواجن حاليًا أقل من تكلفة الإنتاج، لافتا إلى أن أسعار البيض تراجعت لتسجل نحو 130–135 جنيهًا للكرتونة، بعد أن كانت قد تجاوزت 180–200 جنيه.

وتابع قائلا: “حدث نزول درامي في أسعار البيض وموجود في أي مكان بـ 135 جنيه.. بما فيها الساحل الشمالي”، مؤكدًا أن تدخل الدولة بالاستيراد في أوقات سابقة كان هدفه ضبط الأسواق ومنع المغالاة".

أسعار الدواجن اليوم


كما انخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة ووصل سعر الكيلو إلى 62 جنيهًا بعدما كان 66 جنيهًا، أي بانخفاض حوالي 4 جنيهات، وتصل للمستهلك بسعر 78 جنيهًا.

كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات إلى حوالي 55 جنيهًا للكيلو، أي بزيادة 5 جنيهات، وتصل للمستهلك بسعر 70 جنيهًا.

وانخفض سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" ليصل إلى 100 جنيه بعدما كان 108 جنيهات، وتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا.

بينما استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة عند 119 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه


كما انخفض سعر كيلو البانيه اليوم من 220 إلى 170 جنيهًا في بعض المحلات.

وسعر الأوراك يتراوح من 70 إلى 85 جنيهًا، وكيلو الأجنحة بين 50 و60 جنيهًا، وسعر زوج الحمام 170 جنيهًا.

البيض أسعار البيض سعر كرتونة البيض سعر كرتونة البيض اليوم أسعار الدواجن اليوم البانيه

