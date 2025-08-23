قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

وزير الإسكان يشدد على سرعة انهاء كوبرى روميل بمطروح وزيادة طاقتة الاستيعابية

وزير الاسكان ومحافظ مطروح يتفقدا كوبرى روميل
وزير الاسكان ومحافظ مطروح يتفقدا كوبرى روميل
ايمن محمود

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مشروع إحلال وتجديد كوبري روميل بمحافظة مطروح، والذي ينفذه الجهاز المركزي للتعمير، التابع للوزارة من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والمحافظة.

وتجول وزير الإسكان ومحافظ مطروح، بموقع المشروع، واستمعا إلى شرح عن الأعمال الجاري تنفيذها بالكوبري بطول ۲۸ مترا وعرض ١٦ مترا، والذي يربط شمال مدينة مطروح بمنطقة اللسان شمال خليج علم الروم، 

ويتمثل الهدف من عملية الإحلال والتجديد في تحسين السلامة الإنشائية للكوبري، وتصميمه بحيث يمتد العمر الإنشائي للكوبري وزيادة القدرة الاستيعابية للحركة المرورية على الكوبري بما يساعد على إمكانية زيادة التنمية في هذه المنطقة.

كما تم تصميم الكوبري الجديد بحيث يكون بعدد ٤ حارات مرورية، حارتان في كل اتجاه، لتصبح القدرة الاستيعابية القصوى للحركة المرورية ١٥٠٠ مركبة لكل حارة، بما يعادل أضعاف القدرة، كما تشمل الأعمال تطوير المنطقة المحيطة، والتي تحتوي على ممرات وزراعات وأماكن للتنزه.

و وجه المهندس شريف الشربيني بضغط وتكثيف الأعمال للانتهاء من التنفيذ في أسرع وقت، والالتزام بالمدة الزمنية الموضوعة للمشروع.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اجتماعًا لمتابعة موقف عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، والتي يتولى تنفيذها عدد من جهات وزارة الإسكان، بمقر ديوان عام المحافظة، وبحضور مسئولي الوزارة والمحافظة.

تناول الاجتماع عرضًا للمشروعات التي تولى الجهاز المركزي للتعمير تنفيذها من خلال جهاز تنمية وتعمير الساحل الشمالى الغربى، حيث أشار الدكتور أمون مرتضى رئيس جهاز تنمية وتعمير الساحل الشمالى الغربى، إلى أنه تم وجار تنفيذ عدد 71 مشروعا ومن أبرزها مشروع ازدواج طريق سيوة / مطروح من خلال الرصف الخرساني بطول حوالي 300 كم، وعرض 11.25 متر، حيث تم افتتاح وتشغيل 158 كم في 30 يونيو 2025.

كما تم استعراض مشروعات الجهاز المركزي للتعمير منذ عام 2014 والمتمثلة في مجموعة من الطرق الفرعية "الطرق التنموية" لربط التجمعات السكانية بالطرق الرئيسية ومحاور الحركة بإجمالي أطوال طرق حوالي 675 كم، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة طريق الربط بين مدينة سيوة وقرية بهي الدين بطول 23 كم، وتطوير ورفع كفاءة طرق شرق وغرب مطروح بإجمالي أطوال77كم.

كما تناول الاجتماع، موقف المشروعات التي يتولى الجهاز تنفيذها لمكافحة التصحر حتى عام 2025 بمحافظة مطروح بمناطق الوديان التى تتوافر لها مقومات التنمية بهدف تحقيق مستوى اقتصادي واجتماعي لائق لأهالى مطروح من خلال خطة سنوية ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة، بجانب مشروعات القرى البدوية في إطار تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الأحوال المعيشية وخلق تجمعات عمرانية جديدة، وكذا العمل فى العديد من المشروعات فى اطار التعاون مع الوزارات واجهزة الدولة المختلفة، ومشروعات حصاد مياه الأمطار والمجزر النصف آلي بالحمام ومخطط إنشاء موقف حضاري على مساحة ١٥ فداناً بالكيلو ١٢ بمدخل مدينة مرسي مطروح.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح كوبرى روميل

