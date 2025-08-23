قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول مطار مستدام .. لهذا يستحق برج العرب رمز بوابة مصر الشمالية| فيديو

مطار اسكندرية ( برج العرب سابقا )
مطار اسكندرية ( برج العرب سابقا )
نورهان خفاجي

نشرت الشركة المصرية للمطارات، مقطع فيديو يظهر أحدث مباني ركاب مطار برج العرب الدولي، وهو المبنى الجديد الصديق للبيئة الذي انتهت من افتتاحه مؤخرًا وتم تشغيله تجريبيا مع بداية العام الجاري.

برج العرب.. أول مطار مصري مستدام

بحسب ما دونته المصرية للمطارات، عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”،  فإن استعراض مبنى الركاب الجديد داخل مطار برج العربي الدولي، يأتي بالتزامن مع اقتراب تغيير اسم مطار برج العرب ليصبح "مطار الإسكندرية الدولي" في سبتمبر المقبل.

بدأ تشغيل مبنى الركاب الجديد الصديق للبيئة داخل مطار برج العرب الدولي، مطلع العام الجاري، ليخطو هذا الصرح الكبير نحو مرحلة جديدة تعكس مكانته المتطورة كواجهة حضارية واقتصادية لبوابة مصر الشمالية، وتمنحه ميزة تسويقية تعزز من حضوره على خريطة الطيران العالمية.

يعد مطار برج العرب الدولي خطوة فارقة تؤكد أن مصر تضع نفسها في مصاف الدول الصديقة للبيئة، بإطلاق أول مطار مستدام على مستوى القارة الإفريقية، حيث بدأ تشغيل مبنى الركاب الجديد تجريبيا منذ يناير من العام الجاري.

لماذا يستحق مطار برج العرب أن يكون بوابة مصر الشمالية؟

ويقع هذا المطار على مساحة 40 ألف متر مربع، وترفع طاقته الاستيعابيه إلى 6 ملايين راكب سنويا ، مع تصميم معماري حديث يعتمد على الطاقة الشمسية، أنظمة تكييف موفرة للطاقة، وحلول متكاملة لتقليل الانبعاثات الكربونية. إنه ليس مجرد مبنى، بل رسالة واضحة بأن الاستدامة لم تعد خيارا بل أصبحت واقعا تتبناه مصر في أهم قطاعاتها.

تؤكد هذه النقلة النوعية كيف تتحول الرؤية إلى واقع، وكيف يصبح مطار الإسكندرية الدولي (برج العرب سابقا) بوابة إقتصادية وسياحية قادرة على جذب الإستثمارات، وتعزيز موقع مصر كمحور إقليمي للطيران المستدام.

مطار الإسكندرية الدولي (برج العرب سابقًا) في ثوبه الجديد يُعد نموذج عملي على قدرة مصر في الجمع بين البنية التحتية الحديثة، حماية البيئة، وخدمة الإقتصاد الوطني، ليظل شاهدا على أن الطيران المدني المصري قصة نجاح تُكتب فصولها كل يوم، وتفتح آفاقا أوسع نحو مستقبل أكثر تقدما.

رسميًا .. تغيير اسم مطار برج العرب مع بداية سبتمبر

تجدر الإشارة إلى أنه اعتبارا من أول سبتمبر المقبل، سوف يتم رسميًا تغيير اسم مطار برج العرب الدولي إلى مطار اسكندرية الدولي، ليأخذ حروف الكود (HEAX) بدلا من (HEBA)، ليصبح هو المطار الرسمي لمدينة الأسكندرية.

تعد رقم التسجيل (HEAX) هو الكود الذي كان مخصصًا سابقًا لدى منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) لمطار النزهة الذي توقف عن العمل منذ قرابة 15 عام، لأسباب فنية حالت دون إعادة تشغيله مرة ثانية.

قررت مصر تخصيص الكود المسجل لدى المنظمة الدولي، والذي تحمل حروفه الرمزية اسم مدينة الاسكندرية، ليكون مطار برج العرب بمؤهلاته وقدراته العالمية في التجهيزات وعدد المسافرين والركاب هو البوابة الشمالية لمصر عبر مدينة الاسكندرية.
 

مطار برج العرب مطار برج العرب الدولي المصرية للمطارات مطار الإسكندرية

