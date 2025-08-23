تفاصيل محاضرة ريبيرو مع لاعبي الأهلي

حرص الإسبانى خوسيه ريبيرو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي على عقد محاضرة مع لاعبيه تحدث فيها عن طريقة لعب غزل المحلة التى تعتمد فى الأساس على غلق المساحات وتواجد لاعبيه فى ثلث ملعبهم وحول منطقة الجزاء فقط.



ودلل ريبيرو على ذلك بنتائج الفريق حيث تعادل فى ثلاث مباريات دون أن يسجل أى هدف أو يسكن مرماه أى هدف أيضا، وقال ريبيرو للاعبيه إنه يجب العمل على تناقل الكرة فى سرعة وتوسيع الخطوط لفتح مساحات فى دفاع المنافس.

وخاض الفريق الأحمر مرانه الرئيسى استعدادا لمواجهة غزل المحلة ، وعقد خوسيه ريبييرو المدير الفني محاضرة مع اللاعبين قبل المران للحديث في الأمور الفنية الخاصة بمباراة المحلة.



كان الأهلي قد حقق الفوز على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية لبطولة الدوري، فيما تعادل في الجولة الأولى أمام مودرن سبورت بهدفين لكل فريق، وارتفع رصيده إلى ٤ نقاط.