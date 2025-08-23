قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التفاصيل الكاملة لسقوط أخطر إمبراطوريات السلاح بجنوب البلاد.. إحباط محاولة تهريب أسلحة بـ18 مليون جنيه
عنده شخصية.. خالد الغندور يشيد بأداء أحمد شريف
سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يواصل الارتفاع
50 ألفا .. اتحاد كرة القدم يعلن عدد الحضور الجماهيرى لمباراة مصر و إثيوبيا
خوفا من انهيار حكومته .. نتنياهو مُصر على احتلال مدينة غزة رغم الضغوط
مصرع 4 مهربين فى المطاردة.. الداخلية تحبط محاولة إدخال كمية كبيرة من السلاح للبلاد | تفاصيل
قوات الأمن الإيراني تقضي على خلية إرهابية تابعة لإسرائيل جنوب البلاد
هل الكولاجين المتواجد في الكوارع مفيد للجسم؟ .. خبير تغذية يكشف مفاجأة
الصحة العالمية: أكثر من 15 ألف شخص في غزة بحاجة لإجلاء طبي
المتحدث العسكري: 43 دولة تشارك في تدريب النجم الساطع 2025
المعاهد الأزهرية: متابعة آلية إلكترونية لـ 323 لجنة بامتحانات الدور الثاني للثانوية
القومي للمرأة يهنئ ياسمينا عيسى لفوزها في بطولة بيرو العالمية للريشة الطائرة
توك شو

من صنع الاحتلال.. وزير الصحة الفلسطيني: مجاعة غزة وصمة عار على جبين الإنسانية

قطاع غزة
عبد الخالق صلاح

أكد الدكتور ماجد أبو رمضان، وزير الصحة الفلسطيني، أن الأوضاع الإنسانية والصحية في قطاع غزة دخلت مرحلة غير مسبوقة من التدهور، حيث تجاوزت الكارثة كل التوقعات، موضحًا أن العدوان الإسرائيلي المستمر، إلى جانب الحصار المطبق، أسفر عن استشهاد أو إصابة أكثر من 10% من سكان القطاع، في حين توفيت آلاف الحالات نتيجة انعدام العلاج اللازم، سواء لمرضى الأورام أو الكلى أو أصحاب الأمراض المزمنة، فضلًا عن الأطفال حديثي الولادة الذين حُرموا من الرعاية اللازمة بسبب غياب الإمكانيات.

وأضاف أبو رمضان، في مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ما يجري في غزة لا يقتصر على القتل المباشر بالقصف، بل يمتد إلى «المجاعة من المستوى الخامس» وفق تصنيف الأمم المتحدة، والتي وصفها الأمين العام والمنظمات الأممية بأنها «مجاعة من صنع الإنسان»، نتيجة حصار الاحتلال الإسرائيلي لمدينة غزة ومنع دخول الغذاء والدواء، معتبرًا أن ما يحدث يمثل وصمة عار على جبين الإنسانية بأسرها.

وأشار إلى أن الوضع تفاقم أيضًا بسبب انعدام المياه النقية، ما دفع السكان لاستخدام مصادر غير صالحة للشرب، وأدى ذلك إلى تفشي أمراض منقولة مثل الإسهال والتقيؤ خصوصًا بين الأطفال وكبار السن، مؤكدًا أن عدد الوفيات الناتجة عن هذه الظروف ارتفع بشكل خطير، حيث سُجلت حتى صباح اليوم أكثر من 284 حالة وفاة، بينهم 114 طفلًا.

وزير الصحة الفلسطيني غزة وزير الصحة

فقدان الوعى وتغير الشخصية .. علامات غير متوقعة تكشف انخفاض ضغط الدم

أعراض انخفاض ضغط الدم

استشاري تغذية علاجية: النظام الغذائي السليم قد يغني عن مضادات الاكتئاب

التغذية.. السلاح المنسي في مواجهة الاكتئاب

عقدة النقص وميول سادية..أخصائية توضح التحليل النفسي لشخصية صاحب الأسد وسلوكه

التحليل النفسي لشخصية صاحب الأسد وسلوكه

نجاة السيارات الأوروبية من رسوم ترامب وتضرر هذا القطاع

ترامب سيارات

