تشكيل عصابي .. كشف تفاصيل فيديو سرقة دراجتين كهربائيتين بالإسكندرية

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمرك بمديرية أمن الإسكندرية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام شخصين بسرقة دراجتين كهربائيتين بنطاق دائرة القسم.

بداية الواقعة

وقد تبلغ لقسم شرطة الجمرك من إحدى السيدات بقيام شخصين باستئجار دراجتين كهربائيتين "إسكوتر" وعدم إرجاعهما عقب انتهاء المدة المحددة، فقامت باتهامهما بالسرقة.

جهود مكثفة لكشف الواقعة

وعلى الفور قاد المقدم أحمد حمامة، رئيس مباحث قسم شرطة الجمرك، جهود البحث والتحري لكشف ملابسات الواقعة، حيث تمكن من خلال خطة بحث سريعة ومحكمة من تحديد وضبط مرتكبي الحادث، وهما (عاطلان – مقيمان بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة).

المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة

وتمكنت القوة الأمنية، تحت إشرافه المباشر، من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة. كما أسفرت جهوده عن التوصل لمكان الدراجتين المسروقتين وضبطهما لدى إحدى عميلاتهما سيئة النية، التي جرى ضبطها هي الأخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.