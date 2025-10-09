قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
4 حالات حددها القانون.. متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟
ويتكوف: ترامب في مصر الأسبوع المقبل
فتح: مصر والجهود الدولية أنقذت غزة من مشروع التهجير
وزير الخارجية الأمريكي: سيفرج عن 20 رهينة بفضل ترامب
حسام حسن يتخذ قرارًا هاما بشأن محمد صلاح أمام غينيا بيساو
بعد مفاوضات شرم الشيخ.. البيت الأبيض يسخر من بايدن بعد "ورقة ترامب"
اتفاق غزة يكتب فصلًا جديدًا في دبلوماسية مصر .. وتحليل استراتيجي يكشف كواليس النجاح
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: اتفاق شرم الشيخ بشأن إنهاء الحرب في غزة اتفق عليه الجميع
مجلس أوروبا يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس ويدعو إلى استئناف مسار حل الدولتين
سفير فلسطين السابق : موقف مصر الصخرة التي تحطمت عليها مخططات التهجير
ترامب يؤكد انتهاء الحرب في غزة.. ويعلن توجهه إلى مصر لحضور مراسم توقيع الاتفاق
ترامب: سنعيد إعمار غزة.. والحرب كان لا بد أن تتوقف
أخبار العالم

أسماء الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم من سجون الاحتلال ستنشر الليلة

ناصر السيد

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس أن الجهاز الأمني الإسرائيلي أعد قائمة بأسماء السجناء الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم في إطار الصفقة وستنشر بعد مصادقة الكابينت والحكومة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال عن مسؤولين في الجهاز الأمني، سيبقى في قطاع غزة العديد من القوات حتى مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وأشار إلى أن أسماء الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم بعد مصادقة الحكومة ستنشر الليلة.

وأفادت صحيفة إسرائيل هيوم، أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وصهر الرئيس دونالد ترامب، جاريد كوشنر، وصلا إلى تل أبيب.

وفي وقت سابق، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة اليوم، بويتكوف وكوشنر بعد التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة.

ووفقًا لبيان صادر عن المتحدث باسم الرئاسة دعا السيسي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وأكدت مصر للمسؤولين الأمريكيين أنها ستواصل العمل مع الولايات المتحدة والوسطاء "لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بإخلاص ومسؤولية، بما في ذلك وقف إطلاق النار، ودخول مساعدات إنسانية كافية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ لتنتهي الحرب التي استمرت عامين تسببت في دمار قطاع غزة واستشهاد عشرات الآلاف من الشعب الفلسطيني.

وجرى الاتفاق بعد المفاوضات التي عقدت خلال الأيام القليلة الماضية في شرم الشيخ بين حماس وإسرائيل بوساطة مصرية قطرية أمريكية.

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن المنظمة الدولية مستعدة للتحرك فورًا، مؤكداً أن فرقها جاهزة لتعزيز جهود الإغاثة والإيواء وتقديم المساعدات الطبية العاجلة في قطاع غزة.

وأضاف جوتيريش أن اتفاق غزة يمثل بارقة أمل جديدة للفلسطينيين، داعيًا إلى رسم مسار سياسي واضح ينهي الاحتلال ويفتح الطريق أمام تحقيق حل الدولتين.

