أخبار البحر الأحمر: حي شمال الغردقة يشدّد على إخلاء الورش المخالفة.. وختام مبادرة «المرأة تقود»

شهدت محافظة البحر الأحمر العديد من الأحداث المهمة والمتنوعة خلال الـ 24 ساعة الماضية وكان أبرزها :

حي شمال الغردقة يشدّد على إخلاء الورش المخالفة داخل الكتلة السكنية

أهابت رئاسة حي شمال الغردقة بالمواطنين أصحاب الورش المخالفة بسرعة إخلاء الورش القائمة داخل الكتلة السكنية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء رئيس مدينة الغردقة.

وأكد الحي أن الموعد النهائي للإخلاء هو يوم ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥، محذرًا من اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.

وأوضح البيان أن عددًا من الورش المخالفة داخل الكتلة السكنية بلغ ٨٥ ورشة، وقد تم إنذارهم رسميًا، بعد أن تم تخصيص مواقع بديلة لهم بمنطقة الحرفيين في إطار خطة الإزالة والنقل المقررة.

وشدد رئيس حي شمال على استمرار المتابعة الميدانية على مدار اليوم، مؤكدًا أن الالتزام يساهم في الحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة الغردقة ودعم جهود تطويرها.

ختام مبادرة "المرأة تقود" برعاية نائب محافظ البحر الأحمر

شهدت ماجدة حنا نائب محافظ البحر الأحمر ختام فعاليات مبادرة "المرأة تقود"، التي استمرت عدة أيام واستهدفت دعم وتمكين السيدات بالمحافظة من خلال برنامج تدريبي متكامل.

وأكدت نائب المحافظ أن المبادرة تعد خطوة مهمة نحو بناء كوادر نسائية قادرة على المشاركة في العمل العام وصنع القرار، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين المرأة وإتاحة الفرصة لها لتولي المناصب القيادية.

وتضمنت الفعاليات ورش عمل وجلسات تدريبية ركزت على تنمية المهارات القيادية والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الوقت، بجانب رفع الوعي بأهمية مشاركة المرأة في التنمية المحلية.

وفي الختام، قامت نائب المحافظ بتسليم شهادات اجتياز البرنامج للمشاركات، وسط إشادة واسعة بما اكتسبنه من مهارات وخبرات تؤهلهن لمواصلة العطاء والمشاركة المجتمعية الفعّالة.