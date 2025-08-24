قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القاهرة الإخبارية: الاحتلال يرفض دخول المستلزمات الطبية إلى قطاع غزة
شهيد فلسطيني وغارات مكثفة للاحتلال قرب محور «نتساريم» تثير مخاوف المدنيين في القطاع
القصة الكاملة لأزمة الطالبة عائشة بعد التلاعب برغباتها.. وزير التعليم العالي ينقذ حلمها في دخول كلية الطب
مين الأغلى.. سعر ملابس روبي ودينا في حفل الساحل الشمالي يثير السوشيال ميديا |شاهد
الإفتاء توضح حكم التربح من الإنترنت .. وتؤكد: العبرة بمضمون المحتوى
قبل بدء الدراسة| أسئلة وإجابات تشرح تفاصيل البكالوريا المصرية "موادها وامتحاناتها ورسومها"
غدًا.. بدء جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ خارج مصر
سعر الدولار في مصر يوم الأحد 24 أغسطس 2025
رغم الظروف الصعبة| رمضان السيد يكشف عن جاهزية «الشناوي» لمواجهة غزل المحلة
نانسي عجرم تتألق بفستان أزرق لامع وتفاجئ جمهورها بإطلالة ساحرة|شاهد
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار البحر الأحمر: حي شمال الغردقة يشدّد على إخلاء الورش المخالفة.. وختام مبادرة «المرأة تقود»

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

شهدت محافظة البحر الأحمر العديد من الأحداث المهمة والمتنوعة خلال الـ 24 ساعة الماضية وكان أبرزها :

حي شمال الغردقة يشدّد على إخلاء الورش المخالفة داخل الكتلة السكنية 

أهابت رئاسة حي شمال الغردقة بالمواطنين أصحاب الورش المخالفة بسرعة إخلاء الورش القائمة داخل الكتلة السكنية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء رئيس مدينة الغردقة.
وأكد الحي أن الموعد النهائي للإخلاء هو يوم ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥، محذرًا من اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.
وأوضح البيان أن عددًا من الورش المخالفة داخل الكتلة السكنية بلغ ٨٥ ورشة، وقد تم إنذارهم رسميًا، بعد أن تم تخصيص مواقع بديلة لهم بمنطقة الحرفيين في إطار خطة الإزالة والنقل المقررة.
وشدد رئيس حي شمال على استمرار المتابعة الميدانية على مدار اليوم، مؤكدًا أن الالتزام يساهم في الحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة الغردقة ودعم جهود تطويرها.

ختام مبادرة "المرأة تقود" برعاية نائب محافظ البحر الأحمر

شهدت  ماجدة حنا نائب محافظ البحر الأحمر ختام فعاليات مبادرة "المرأة تقود"، التي استمرت عدة أيام واستهدفت دعم وتمكين السيدات بالمحافظة من خلال برنامج تدريبي متكامل.
وأكدت نائب المحافظ أن المبادرة تعد خطوة مهمة نحو بناء كوادر نسائية قادرة على المشاركة في العمل العام وصنع القرار، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين المرأة وإتاحة الفرصة لها لتولي المناصب القيادية.
وتضمنت الفعاليات ورش عمل وجلسات تدريبية ركزت على تنمية المهارات القيادية والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الوقت، بجانب رفع الوعي بأهمية مشاركة المرأة في التنمية المحلية.
وفي الختام، قامت نائب المحافظ بتسليم شهادات اجتياز البرنامج للمشاركات، وسط إشادة واسعة بما اكتسبنه من مهارات وخبرات تؤهلهن لمواصلة العطاء والمشاركة المجتمعية الفعّالة.

الغردقة اخبار الغردقة البحر الاحمر شمال الغردقة محافظ البحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سباق الموت على شاطئ ابو تلات.. فتاة واحدة تصنع الغرق الجماعي وتنجو بحياتها

سباق الموت على شاطئ ابو تلات.. فتاة واحدة تصنع الغرق الجماعي وتنجو بحياتها

وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب

وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب

صورة أرشيفية

في حادث أبو تلات ..تجديد حبس مديرة فرع الأكاديمية الوهمية بسوهاج 15 يومًا للتحقيقات

سما المصري تدخل مكتب المطعني بعد عرض 50 ألف جنيه.. جد ولا تريند؟

سما المصري تقبل عرض وظيفة بـ 50 ألف جنيه.. حقيقة ولا تريند؟

ضحايا حادث الاسكندرية

ننشر الصور الأولى لضحايا سوهاج في"رحلة الموت" بالإسكندرية

الأوراق المطلوبة للتقديم على الشقق بديلة الإيجار القديم 2025 | الرابط والموعد

الأوراق المطلوبة للتقديم على الشقق بديلة الإيجار القديم 2025 | رابط وموعد

شعار النيابة العامة

تأكيدا للقيم الدينية والإنسانية.. النيابة العامة تتصدى لجرائم الاعتداء على الحيوانات

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

ترشيحاتنا

أرشيفية

سياسي فرنسي يدعو لإرسال قوات أممية الى أوكرانيا

أرشيفية

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف: 78 جنديا لقوا مصرعهم في غزة نتيجة نيران صديقة

الضابط القتيل

جيش الاحتلال يعلن مقــ.ـتل قائد فصيل بكتيبة شمشون في حادث جنوب قطاع غزة

بالصور

أبيض لافت.. ياسمين عز تخطف الأنظار بظهورها

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تبهر متابعيها في أحدث ظهور

اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد

فستان لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

بالماس والياقوت.. بوجاتي تصدر أفخم ساعة يد نادرة

ساعة بوجاتي
ساعة بوجاتي
ساعة بوجاتي

فيديو

شيرين وحسام حبيب

شيرين تتوعد.. حسام ينفي.. والمحامي يستنجد: القصة الكاملة للأزمة | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد