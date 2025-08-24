قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعلام حوثي: القصف الإسرائيلي استهدف محطة شركة النفط في العاصمة
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع "الدلتا الجديدة"
حقنة فيلر مغشوشة وغيبوبة.. كواليس التحقيق في مأساة عروس المهندسين.. صور
بعد نشر الواقعة على صدى البلد.. ضبط المتهم بتهديد الفنان طارق ريحان
جيش الاحتلال: نتنياهو وكاتس وزامير أشرفوا على هجوم صنعاء من مقر سلاح الجو
مشرط من الزبالة.. مرافق مريض يشوه وجه طبيب بمستشفى الأزهر بباب الشعرية
مش من حقه.. أيمن يونس يفتح النار على تصريحات شيكابالا بسبب الشيشة
أحدث ظهور لـ منال سلامة مع شريف سلامة وأميرة أديب
مصادر إسرائيلية: القصف استهدف موقعا عسكريا بمجمع القصر الرئاسي بصنعاء
صدمة لجماهير الأهلي بشأن أحمد عبد القادر
تقارير إعلامية: ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 33 إثر تصاعد العدوان الإسرائيلي
السمات الشخصية القضائية.. ندوة تثقيفية لـ أعضاء النيابة الإدارية
رياضة

لاعب بالأهلي السعودي يصر على معانقة رونالدو خلال الممر الشرفي.. تعرف عليه

إسلام مقلد

شهدت مباراة نهائي كأس السوبر السعودي، التي أقيمت على استاد هونج كونج الدولي، مشاهد درامية مؤثرة بعد تتويج الأهلي باللقب على حساب النصر بركلات الترجيح (5-3)، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (2-2).

ورغم فرحة "الراقي" باللقب الغالي الذي أضاف صفحة جديدة إلى تاريخه، إلا أن عدسات المصورين التقطت لحظة إنسانية خطفت الأنظار، حيث أصر التركي ميريح ديميرال، مدافع الأهلي، على معانقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، خلال مرور لاعبي "العالمي" في الممر الشرفي، في لقطة تعكس روح الرياضة وقيم الاحترام المتبادل.

ورصدت الكاميرات الحزن الكبير الذي بدا على وجه رونالدو بعد خسارة اللقب، وهو ما دفع ديميرال إلى التوجه نحوه لاحتضانه ومواساته، في مشهد تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع وأشادوا بما حمله من معانٍ إنسانية.

الأهلي شارك في هذه النسخة بصفته رابع ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بعد اعتذار الهلال وصيف المسابقة عن المشاركة، لكنه كتب تاريخًا جديدًا بإزاحة النصر وانتزاع الكأس الغالية، ليحقق لقب السوبر للمرة الأولى في تاريخه عبر بوابة "العالمي".

من جانبه، عاش رونالدو ليلة صعبة بعد أن حُرم من لقبه الرسمي الأول مع النصر منذ انضمامه للفريق في يناير 2023، مكتفيًا فقط ببطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية) التي تعتبر غير رسمية.

وتعد هذه الخسارة هي النهائي الثالث لرونالدو بقميص النصر، بعد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الهلال (4-5 بركلات الترجيح)، ونهائي كأس السوبر السعودي 2024 أمام الهلال أيضًا (1-4)، ليظل حلم التتويج المحلي أو القاري مؤجلًا بالنسبة للنجم البرتغالي المخضرم.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد