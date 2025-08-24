لاعب بالأهلي السعودي يصر على معانقة رونالدو خلال الممر الشرفي.. تعرف عليه

شهدت مباراة نهائي كأس السوبر السعودي، التي أقيمت على استاد هونج كونج الدولي، مشاهد درامية مؤثرة بعد تتويج الأهلي باللقب على حساب النصر بركلات الترجيح (5-3)، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (2-2).

ورغم فرحة "الراقي" باللقب الغالي الذي أضاف صفحة جديدة إلى تاريخه، إلا أن عدسات المصورين التقطت لحظة إنسانية خطفت الأنظار، حيث أصر التركي ميريح ديميرال، مدافع الأهلي، على معانقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، خلال مرور لاعبي "العالمي" في الممر الشرفي، في لقطة تعكس روح الرياضة وقيم الاحترام المتبادل.

ورصدت الكاميرات الحزن الكبير الذي بدا على وجه رونالدو بعد خسارة اللقب، وهو ما دفع ديميرال إلى التوجه نحوه لاحتضانه ومواساته، في مشهد تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع وأشادوا بما حمله من معانٍ إنسانية.

الأهلي شارك في هذه النسخة بصفته رابع ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بعد اعتذار الهلال وصيف المسابقة عن المشاركة، لكنه كتب تاريخًا جديدًا بإزاحة النصر وانتزاع الكأس الغالية، ليحقق لقب السوبر للمرة الأولى في تاريخه عبر بوابة "العالمي".

من جانبه، عاش رونالدو ليلة صعبة بعد أن حُرم من لقبه الرسمي الأول مع النصر منذ انضمامه للفريق في يناير 2023، مكتفيًا فقط ببطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية) التي تعتبر غير رسمية.

وتعد هذه الخسارة هي النهائي الثالث لرونالدو بقميص النصر، بعد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الهلال (4-5 بركلات الترجيح)، ونهائي كأس السوبر السعودي 2024 أمام الهلال أيضًا (1-4)، ليظل حلم التتويج المحلي أو القاري مؤجلًا بالنسبة للنجم البرتغالي المخضرم.