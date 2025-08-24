أمير هشام: الشناوي الأقرب لحراسة مرمى الأهلي أمام الغزل.. و3 لاعبين خارج الحسابات

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك اتجاه لدى الجهاز الفني للأهلي للدفع بالحارس محمد الشناوي بشكل أساسي أمام غزل المحلة في بطولة الدوري المصري والتي تقام غدًا، كما ينوى خوسيه ريبيرو، أيضا إشراك الحارس في لقاء بيراميدز نهاية الشهر الجاري.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: حدثت مشاورات بين الشناوي والجهاز الفني، وأصبحت نسبة مشاركته كبيرة للغاية في المباراتين القادمتين للأهلي في الدوري قبل انطلاق معسكر منتخب مصر.

وأضاف: إمام عاشور وياسين مرعي وياسر إبراهيم خارج لقاء غزل المحلة، وأيضًا الأقرب استبعادهم من مواجهة بيراميدز، ولن يكون هناك تسرع من جانب الجهاز الفني في مشاركة الثلاثي، ولن يتم الدفع بأي لاعب إلا في حالة جاهزيته بنسبة 100%.

وأكمل: الأقرب للمشاركة في لقاء الغد كريم فؤاد وأشرف داري وبيكهام وعمر كمال عبدالواحد في خط الدفاع، ومن الوارد مشاركة كوكا ظهير أيسر بينما يلعب كريم فؤاد وهو تفكير موجود لدى الجهاز الفني أيضًا.