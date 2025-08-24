القبض علي البلوجر نرمين طارق لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة ومنافية الآداب

ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي البلوجر نرمين طارق لاتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء ومنافسة الآداب العامة

وتلقت الجهات الأمنية العديد من البلاغات ضد البلوجر نرمين طارق لاتهامها بنشر فيديوهات وصور تحرض علي الفجور وتهدم القيم الأسرية

وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها وعثر بحوزتها علي مبالغ نقدية بعملات أجنبية وعربية ومصرية وتم التحفظ علي سيارتها

كما تباشر جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها مع المتهمة سارة خليفة في اتهامها بغسل الأموال بعد قرار النيابة بإحالتها إلى محكمة الجنايات في اتهامها بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الإتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

وكشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة، عن تفاصيل اعترافات سارة خليفة المتهمة بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الإتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.