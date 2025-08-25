والد عائشة ضحية التلاعب برغبات التنسيق: قررت أتنازل علشان الانتقام مش حل

روى والد الطالبة عائشة أحمد تفاصيل اللحظات الصادمة التي اكتشف خلالها التلاعب برغبات ابنته في التنسيق دون علمها، مؤكدًا أنه قرر التنازل عن المحضر رغم الأذى النفسي الكبير.

وقال "أحمد" خلال مداخلة هاتفية في برنامج «تفاصيل» مع الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد 2، "اتفاجئت باتصال بيقولي في مصيبة تخص بنتك في مكتب التنسيق، رُحت جامعة القاهرة فورًا، لكن السيستم كان مقفول من يومين".

حرر محضرًا مدعومًا بأدلة موثقة

وأوضح والد الطالبة عائشة أحمد، أنه حرر محضرًا مدعومًا بأدلة موثقة، لحماية حق ابنته، لا سيما وأن نظام STEM لا يعتمد على المجموع بل التوزيع الإحصائي للمقاعد.

وشدد على أنه رغم ذلك، اختار التنازل عن المحضر، قائلاً: "قلت ممكن بنتي في يوم تغلط، وساعتها أحتاج حد يسامحها.. فقلت نعفي عشان يُعفى عنا".

وأضاف أن أهل الطالبة المتهمة لم يتواصلوا معه بشكل مباشر، مشددًا: "الانتقام مش حل، ساعة حبس واحدة كفيلة تغيّر حياة بني آدم.. الرحمة هي الحل".