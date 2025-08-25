حكاية "Just You" تتصدر الأعلى مشاهدة عبر watch it وشاهد

تصدرت حكاية "Just You" من مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصتي Watch It وشاهد منذ بداية عرضها، حيث واصلت الحكاية الجديدة حصد الإشادات الجماهيرية والنقدية لما تقدمه من أجواء مشوقة وأحداث غامضة.

حكاية Just You

وتُعد "Just You – أنت وحدك" ثالث الحكايات في مسلسل “ما تراه، ليس كما يبدو”، وهي من بطولة تارا عماد، عمرو جمال، بسمة داوود، ووفاء صادق، ومن تأليف محمد حجاب، وإخراج خالد سعيد، وإنتاج كريم أبوذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتدور القصة حول شخصية سارة، الصحفية التي تتعرض لموقف غامض بعد أن تتلقى رسائل غريبة عبر تطبيق واتساب من رقمها الشخصي، تكشف لها عن أحداث ستقع بالفعل في المستقبل. هذا الأمر يضعها في حالة من القلق والرعب، بينما يرفض من حولها تصديق ما يحدث، إلى أن تتأكد صديقتها نهى من صحة هذه الرسائل، لتبدأ الأحداث في التصاعد ضمن إطار من الغموض والتشويق.