الصناعات الهندسية يوجه عمال النحاس المصرية برفع معدلات الإنتاج

عقد عبدالرحمن عبدالغني إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، رئيس اتحاد عمال القليوبية، اجتماعا موسعا اليوم الإثنين 25 أغسطس 2025 مع اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصانع النحاس المصرية – فرع القاهرة.

تناول الاجتماع أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه العاملين بالشركة، حيث أكد رئيس النقابة العامة أهمية العمل بروح جماعية لإيجاد حلول جادة تسهم في تحسين الأوضاع داخل بيئة العمل.

وشدد عبدالغني على ضرورة رفع معدلات الإنتاج وبذل أقصى الجهد لتحقيق الموازنة المستهدفة للشركة، موضحا أن زيادة الإنتاج الصناعي تسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، بما يعزز الدخل القومي ويرفع مكانة الصناعة المصرية.

كما دعا إلى تكثيف التوعية المستمرة بأهمية الالتزام بقواعد وإجراءات الأمن الصناعي، حفاظًا على صحة وسلامة العمال وضمان استمرارية العملية الإنتاجية بكفاءة عالية.

وأكد عبدالغني أن هذا اللقاء يجسد الدور الفعّال للنقابة العامة في الدفاع عن حقوق العمال، وفي الوقت نفسه حثهم على أداء واجبهم الوطني من خلال دعم الصناعة المصرية باعتبارها ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي ومستدام.