شوط أول إيجابي بين زد ووادي دجلة في الدوري
إنتر ميلان يعلن رحيل كريستيان أصلاني معارًا إلى تورينو
أسعار حلاوة المولد 2025.. تبدأ من 120 جنيهاً
حزب الله يتحدى الحكومة اللبنانية: "لن نتخلي عن سلاحنا.. وبدونه نستسلم لإسرائيل"
المجلس القومي للطفولة يطلق حملة لحماية الأطفال بالتزامن مع بدء الدراسة
عودة الطقس للمعدلات الطبيعية.. الأرصاد تكشف مفاجأت للمواطنين عن الأحوال الجوية
وفاة الإعلامي الشهير عاطف كامل
شريهان توجه رسالة دعم إلى أنغام بعد وعكتها الصحية
شايل طبنجة صوت وكلبش اكسسوار .. القبض على شخص يدعي أنه ضابط شرطة
وزارة الصناعة تبحث تعزيز الاستثمارات الأجنبية في مجال السيارات
الإسكان تحسم الجدل: لا إعادة لأرض الزمالك بأكتوبر .. ومستعدون لتخصيص قطعة جديدة
بعد رحلة علاجها في ألمانيا.. عودة أنغام إلى مصر الثامنة مساء اليوم
أخبار البلد

الصناعات الهندسية يوجه عمال النحاس المصرية برفع معدلات الإنتاج

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
الديب أبوعلي

عقد عبدالرحمن عبدالغني إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، رئيس اتحاد عمال القليوبية، اجتماعا موسعا اليوم الإثنين 25 أغسطس 2025 مع اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصانع النحاس المصرية – فرع القاهرة.

تناول الاجتماع أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه العاملين بالشركة، حيث أكد رئيس النقابة العامة أهمية العمل بروح جماعية لإيجاد حلول جادة تسهم في تحسين الأوضاع داخل بيئة العمل.

وشدد عبدالغني على ضرورة رفع معدلات الإنتاج وبذل أقصى الجهد لتحقيق الموازنة المستهدفة للشركة، موضحا أن زيادة الإنتاج الصناعي تسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، بما يعزز الدخل القومي ويرفع مكانة الصناعة المصرية.

كما دعا إلى تكثيف التوعية المستمرة بأهمية الالتزام بقواعد وإجراءات الأمن الصناعي، حفاظًا على صحة وسلامة العمال وضمان استمرارية العملية الإنتاجية بكفاءة عالية.

وأكد عبدالغني أن هذا اللقاء يجسد الدور الفعّال للنقابة العامة في الدفاع عن حقوق العمال، وفي الوقت نفسه حثهم على أداء واجبهم الوطني من خلال دعم الصناعة المصرية باعتبارها ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي ومستدام.

النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية اتحاد عمال القليوبية شركة مصانع النحاس المصرية الاقتصاد الوطني توفير العملة الصعبة الصناعة المصرية

