إسرائيل تواصل عدوانها مستغلة المفاوضات كغطاء لإطالة أمد الحرب على غزة

أكد الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعامل مع الحرب كهدف بحد ذاته، في محاولة لتحقيق عدة أغراض، من أبرزها بقاؤه في الحكم وقيادته لليمين الأكثر تطرفًا في تاريخ دولة الاحتلال.

وأوضح في تصريحات عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن السياسات الإسرائيلية الراهنة تأتي ضمن خطة مسبقة تم الإعلان عنها قبل السابع من أكتوبر، وتستهدف تصفية القضية الفلسطينية ضمن ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل"، مع إعادة تشكيل خارطة الشرق الأوسط.

إسرائيل تواصل عدوانها

وتابع، إسرائيل تواصل عدوانها مستغلة المفاوضات كغطاء لإطالة أمد الحرب، مشيرًا إلى أن أكثر من أسبوع قد مرّ على المقترح المصري-القطري دون أن تقدم إسرائيل ردًا رسميًا، رغم التوقعات بعقد اجتماع مهم للكابينت الإسرائيلي خلال الساعات القادمة.

وواصل، أنّ هذا الاجتماع قد يسفر عن قرار بإرسال وفد تفاوضي، وربما تغيير مكان التفاوض إلى دول أوروبية، وهو ما وصفه بمماطلة سياسية واضحة، رغم المعارضة الداخلية من الجيش الإسرائيلي وعائلات الأسرى وقطاعات واسعة من المجتمع الإسرائيلي.