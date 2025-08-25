محمد فضل ينتقد تعادل الأهلي مع غزل المحلة في الدوري

أبدى محمد فضل، مهاجم الأهلي الأسبق، استياءه من تعادل الفريق الأحمر أمام غزل المحلة في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

الأهلي اكتفى بنقطة واحدة في ثالث مواجهاته بالدوري، ليواصل نتائجه المتذبذبة بعد تحقيقه فوزًا وحيدًا على مودرن سبورت في الجولة السابقة.

وقال فضل في تصريحات تلفزيونية:"الأهلي عانى من سوء توفيق غير طبيعي، بينما قدم علاء عبد العال تنظيمًا مميزًا مع لاعبي غزل المحلة، وكان واضحًا أنه يعرف إمكانيات فريقه جيدًا، في حين أهدر لاعبو الأهلي العديد من الفرص".

وأضاف:"لو كان الأهلي انتصر، لما تحدث أحد عن المدير الفني ريبيرو، لكن بعد التعادل ظهرت بعض النقاط الفنية التي كان يمكن أن تغير النتيجة، أبرزها اللعب من العمق والتسديد من خارج المنطقة، إضافة إلى الدفع بمحمد شريف مبكرًا لزيادة الضغط الهجومي".

وتابع فضل مشيدًا بفريق غزل المحلة:"الميزة لدى المحلة أنهم فريق هادئ، يعرف كيف يتعامل مع الكرة ويخرج بها للأمام، على عكس معظم الفرق التي تلجأ للدفاع وتشتيت الكرة باستمرار".

كما سلط الضوء على أداء أحد نجوم المباراة قائلًا:"محمود مجدي لاعب غزل المحلة قدم مستوى رائعًا، وأحمد حسن نفسه أشاد به وأكد لي أنه لاعب مميز، وهذا يستحق أن نمنحه اهتمامًا خاصًا".