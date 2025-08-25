نادي الدوحة يعلن تعيين رامي ربيع مديرا فنيا للفريق الأول

أعلن مجلس إدارة نادي الدوحة القطري برئاسة الشيخ حسن محمد بن علي آل ثاني ، عن تعيين رامي ربيع، لاعب الأهلي السابق، مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم، وذلك في إطار خطة النادي لتدعيم الجهاز الفني بخبرات مميزة قادرة على تحقيق أهداف المرحلة المقبلة.



وجاء توقيع العقود بحضور كلا من محمود علي ووسيم حسن ، حيث شهدت الجلسة أجواء من التفاؤل والثقة في قدرة المدير الفني الجديد على قيادة الفريق نحو تحقيق تطلعاته.



وأكدت إدارة نادي الدوحة أن التعاقد مع ربيع جاء بعد دراسة دقيقة لسيرته ومسيرته الكروية الحافلة بالخبرات ، حيث يعد أحد أبرز نجوم الكرة المصرية الذين مثلوا النادي الأهلي والعديد من الأندية المصرية.



وأعرب رامي ربيع عن سعادته الكبيرة بتولي المسؤولية، مؤكداً أنه سيبذل قصارى جهده لقيادة الفريق نحو المنافسة وتحقيق النتائج الإيجابية التي تليق بطموحات النادي وجماهيره.

وتمنى مجلس إدارة النادي كامل التوفيق للمدير الفني الجديد في مهمته، مؤكدين دعمهم الكامل له وللاعبين من أجل كتابة فصل جديد في تاريخ نادي الدوحة.