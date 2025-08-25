مودرن سبورت يتقدم على بيراميدز بهدف نظيف في أول ٣٥ دقيقة

مرت ٣٥ دقيقة من عمر مباراة بيراميدز ومودرن سبورت لمقامة حاليا ضمن منافسات الأسبوع الرابع من عمر الدوري المصري ، ويتقدم مودرن سبورت على الفريق السماوى بهدف نظيف سجله غنام محمد فى الدقيقة 10.



وخاض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - بلاتي توريه - إيفرتون داسيلفا - وليد الكرتي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - أسامة جلال - محمود دونجا - كريم حافظ - مصطفى زيكو - محمد رضا بوبو - أحمد عاطف قطة - محمود زلاكة - مروان حمدي.

بينما خاض مودرن سبورت المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: أبو جبل خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، علي الفيل، علي فوزي

خط الوسط: احمد يوسف، عبد الرحمن شيكا، غنام محمد، محمد مسعد

هجوم: محمود ممدوح، حسام حسن

