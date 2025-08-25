قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
على فوزي يعزز تقدم مودرن سبوت أمام بيراميدز
ترامب يكشف موعد النهاية الحاسمة للعدوان على غزة
البرازيل ترفض تعيين سفير جديد لإسرائيل
التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول من لقاء بتروجيت والمقاولون بالدوري
محمد الباز يكشف تفاصيل مخطط الإخوان لاستهداف العلاقات بين الدول العربية.. فيديو
هل الكلورفينابير قاتل صامت؟ دكتور جامعي يوضح بالأرقام حقيقة المبيد المتهم في فاجعة المنيا
إلهام شاهين تكشف حقيقة مطالبتها بتدريس مسيرتها الفنية ضمن مناهج التعليم
الشقق البديلة للإيجار القديم .. الشروط وطرق التقديم
دوري نايل.. مودرن سبورت يتقدم على بيراميدز بهدف في الشوط الأول
بعد رسوب أكثر من 400 طالب.. نقل بعض معلمي مدرسة أجهور الإعدادية بالقليوبية
ريبيرو يكشف سر اختيار الشناوي لمباراة الأهلي وغزل المحلة
3 أيام للحكومة والقطاع الخاص.. موعد إجازة المولد النبوي 2025
مودرن سبورت يتقدم على بيراميدز بهدف نظيف في أول ٣٥ دقيقة

حسام الحارتي

مرت ٣٥ دقيقة من عمر مباراة بيراميدز ومودرن سبورت  لمقامة حاليا ضمن منافسات الأسبوع الرابع من عمر الدوري المصري  ، ويتقدم مودرن سبورت على الفريق السماوى بهدف نظيف سجله غنام محمد فى الدقيقة 10.


وخاض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي
خط الوسط: مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - بلاتي توريه - إيفرتون داسيلفا - وليد الكرتي
خط الهجوم: فيستون ماييلي
ويتواجد على مقاعد البدلاء:
محمود جاد - أسامة جلال - محمود دونجا - كريم حافظ - مصطفى زيكو - محمد رضا بوبو - أحمد عاطف قطة - محمود زلاكة - مروان حمدي.

بينما خاض مودرن سبورت المباراة بتشكيل مكون من :-
حراسة المرمى: أبو جبل  خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، علي الفيل، علي فوزي
خط الوسط: احمد يوسف،  عبد الرحمن شيكا، غنام محمد، محمد مسعد
هجوم: محمود ممدوح، حسام حسن
 

