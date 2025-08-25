مودرن سبورت يتقدم على بيراميدز بهدف نظيف في أول ٣٥ دقيقة

مرت ٣٥ دقيقة من عمر مباراة بيراميدز ومودرن سبورت لمقامة حاليا ضمن منافسات الأسبوع الرابع من عمر الدوري المصري ، ويتقدم مودرن سبورت على الفريق السماوى بهدف نظيف سجله غنام محمد فى الدقيقة 10.
وخاض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من :-
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي
خط الوسط: مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - بلاتي توريه - إيفرتون داسيلفا - وليد الكرتي
خط الهجوم: فيستون ماييلي
ويتواجد على مقاعد البدلاء:
محمود جاد - أسامة جلال - محمود دونجا - كريم حافظ - مصطفى زيكو - محمد رضا بوبو - أحمد عاطف قطة - محمود زلاكة - مروان حمدي.
بينما خاض مودرن سبورت المباراة بتشكيل مكون من :-
حراسة المرمى: أبو جبل خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، علي الفيل، علي فوزي
خط الوسط: احمد يوسف، عبد الرحمن شيكا، غنام محمد، محمد مسعد
هجوم: محمود ممدوح، حسام حسن