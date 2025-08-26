أستاذ علوم الأرض: تيارات السحب القوية مسؤولة بشكل مباشر عن حالات الغرق بالإسكندرية

أكد الدكتور هشام العسكري، أستاذ علوم الأرض والاستشعار عن بعد بجامعة تشامبان، أنه رصدنا ارتفاع في درجة حرارة البحار بنحو درجتين خلال العقود الأخيرة، مما أثر على الأوضاع في البحار.

مدينة الإسكندرية منخفضة عن سطح البحر، لذا تتأثر بجميع التغيرات التي تحدث، مؤكدا أن تيارات السحب القوية مسؤولة بشكل مباشر عن حالات الغرق التي شهدتها الإسكندرية مؤخرًا، حيث تسحب هذه التيارات الأشخاص نحو العمق وأسفل المياه، دون أن تدفعهم إلى داخل البحر، وهو ما يُصعّب من عملية النجاة.

وتابع أستاذ علوم الأرض الاستشعار عن بعد بجامعة تشامبان، أن درجات حرارة البحر المتوسط تبلغ ذروتها في نهاية فصل الصيف، أي خلال شهري أغسطس وسبتمبر، وقد تمتد التأثيرات إلى أكتوبر، ما يعني أن الفترة المقبلة قد تشهد نشاطًا أكبر للتيارات البحرية والظواهر المتطرفة، مشيرًا إلى أن الواقع اليوم يؤكد أن البحر المتوسط بات أكثر دفئًا مما كان عليه، وهذا ليس مجرد توقع، بل واقع علمي مدروس.