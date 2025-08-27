قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد.. الرئيس السيسي يودع الشيخ محمد بن زايد بعد مباحثات مثمرة (فيديو وصور)
بريق النيل المتلألئ.. ناسا تنشر صورة مذهلة لشريان مصر من الفضاء
أشرف عبد الباقي يكشف موعد عرض مسلسل ولد بنت شايب.. خاص
ملف أملاك الدولة.. مصير طلبات تقنين وضع اليد بعد القانون الجديد
وظائف جديدة بوزارة التضامن.. الشروط وطريقة التقديم
محافظ الإسماعيلية يتابع ميدانيًّا انتظام سير انتخابات "جولة الإعادة" لمجلس الشيوخ 2025
مصايف الإسكندرية: رفع الرايات الصفراء ببعض الشواطئ وفتحها للسباحة
القومي للمرأة يشكر الرئيس السيسي على تعيين أول سيدات في النيابة العامة ومجلس الدولة
داخلين سباق .. القبض على قائدى سيارتين نقل جماعى عطلوا حركة المرور بمصر الجديدة
كريم رمزي: جلسة بين جون إدوارد ووكيل الجزيري اليوم لحسم مصير اللاعب نهائيا
النيابة العامة تُشيد بتعاون المواطنين في الإبلاغ عن الوقائع المصورة
مدبولي: توقيع اتفاقيات مهمة خلال زيارة اليابان واستكمال جهود إقامة منطقة صناعية
تصل إلى الفصل من الخدمة.. 8 جزاءات تأديبية على الموظف طبقا للقانون

معتز الخصوصي

حدد قانون الخدمة المدنية الجزاءات التأديبية على الموظف في حال التقصير بالعمل أو ارتكاب أي مخالفة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير الجزاءات التأديبية على الموظف.

الجزاءات التأديبية على الموظف
تنص المادة (60) من قانون الخدمة المدنية على الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف هي:

1- الإنذار.

2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة.

3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.

4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.

5- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة.

6- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.

7- الإحالة إلى المعاش.

8- الفصل من الخدمة.

كما تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.

الجزاءات التأديبية على شاغلى الوظائف القيادية

الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية هي:

1- التنبيه.

2- اللوم.

3- الإحالة إلى المعاش.

4- الفصل من الخدمة.

وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه. 

وتحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعامليـن طبقًا للشروط والأوضاع التي تُحددها السلطة المختصة.

فصل الموظف من العمل

وإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.

وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.

وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".

