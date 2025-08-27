ربنا يستر .. النني ينشر فيديو عفوي مع ابنه الأصغر

شارك محمد النني، لاعب نادي الجزيرة الإماراتي، متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام مقطع فيديو جمعه بابنه الأصغر من زوجته الأولى أثناء تناول وجبة الإفطار سويًا.

وظهر النني في الفيديو وهو يستمتع بالوقت مع ابنه، مرفقًا تعليقًا عاطفيًا قال فيه: "أحلى فطار مع الحب كله، بحبك أوي يا محمد.. ربنا يستر ومالك وفاطمة ما يشوفوش الاستوري."

كانت البلوجر المغربية حنان شاركت جمهورها مجموعة صور جديدة من حفل زفافها علي لاعب الجزيرة الامارتي محمد النني، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت حنان إلى جوار النني بإطلالة تقليدية أنيقة، حيث ارتدت قفطانًا مغربيًا باللون الأخضر المطرز بتفاصيل ذهبية، بينما ظهر النني بزي تقليدي ملائم، في أجواء احتفالية خطفت أنظار المتابعين.

وبدأت قصة محمد النني والبلوجر حنان منذ عدة أشهر، وتحديداً في أبريل الماضي، عندما نشرت حنان صورة تجمعها بشخص يبدو أنه شريكها، واستخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج الصورة، مما ساهم في إخفاء ملامحه.

لكن التعليقات التي تلقتها من متابعيها ربطت بين الرجل الذي في الصورة والنجم المصري محمد النني، مما جعل الأمر موضع نقاش بين الجماهير.

وفي يونيو، عادت حنان لتثير اهتمام المتابعين مرة أخرى، حيث نشرت صورًا أخرى برفقة نفس الشخص، وكانت تعبيراتها وكلماتها تعكس مشاعر الحب والحنان. وقامت بإرسال رسائل رومانسية وتعليقات تعبر عن احترامها وامتنانها لشريك حياتها، مما زاد من تساؤلات المتابعين حول طبيعة علاقتهما.