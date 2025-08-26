حر طليق.. زوجة محمد النني ترد على اتهامها بخطفه من زوجته الأولى

علّقت حنان، زوجة اللاعب الدولي المصري محمد النني الثانية، على الانتقادات التي وُجهت إليها بعد ارتباطها به، حيث واجهت تساؤلات من بعض المتابعين حول علاقتها بزوجته الأولى وأولاده.



وجاء ذلك خلال تفاعلها مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ وجّهت لها إحدى المتابعات سؤالًا قالت فيه:

"شنو تقولين للناس اللي ينتقدون زواجكم ويقولون خطفتيه من مراته وولاده؟"



لترد حنان قائلة:"أنا اشرحولي الأول إزاي راجل طول وعرض وعاقل وفين الرشد ينخطف عشان أقدر أرد على السؤال؟! هو حر طليق يسرح ويمرح، حبيب قلبي".



بدأت القصة منذ عدة أشهر، وتحديداً في أبريل الماضي، عندما نشرت حنان صورة تجمعها بشخص يبدو أنه شريكها، واستخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج الصورة، مما ساهم في إخفاء ملامحه.

لكن التعليقات التي تلقتها من متابعيها ربطت بين الرجل الذي في الصورة والنجم المصري محمد النني، مما جعل الأمر موضع نقاش بين الجماهير.

وفي يونيو، عادت حنان لتثير اهتمام المتابعين مرة أخرى، حيث نشرت صورًا أخرى برفقة نفس الشخص، وكانت تعبيراتها وكلماتها تعكس مشاعر الحب والحنان. وقامت بإرسال رسائل رومانسية وتعليقات تعبر عن احترامها وامتنانها لشريك حياتها، مما زاد من تساؤلات المتابعين حول طبيعة علاقتهما.