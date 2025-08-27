بالصور.. الإعلام الصيني يحتفي بموسم حصاد التمور في مصر

احتفى الإعلام الصيني بموسم حصاد التمور في مصر، مسلطًا الضوء على مشاهد من قرية دهشور بمحافظة الجيزة، حيث التقطت عدسات وكالة أنباء "شينخوا" صورًا جوية وأرضية توثق مراحل جني التمور وتجفيفها.

وأظهرت الصور مزارعين أثناء جمع ثمار التمر من أشجار النخيل، ثم فرشها وتجفيفها في مساحات مفتوحة تحت أشعة الشمس، في مشهد يعكس تقاليد الريف المصري وارتباطه بالمحاصيل الموسمية التي تعد من بين أهم مصادر الدخل الزراعي.

وتشتهر مصر بكونها أكبر منتج للتمور في العالم، إذ تمتلك أكثر من 15 مليون نخلة موزعة على مختلف المحافظات، وتساهم بما يزيد على 20% من إجمالي الإنتاج العالمي. وتحتل التمور المصرية مكانة بارزة في الأسواق العربية والدولية لما تتميز به من جودة وتنوع أصناف.

وبحسب "شينخوا"، فإن موسم الحصاد في دهشور لا يمثل مجرد نشاط زراعي، بل هو أيضًا مناسبة اجتماعية تجمع الأسر في الحقول وتعيد إلى الأذهان تقاليد راسخة في الثقافة الريفية المصرية.

وتسعى مصر في السنوات الأخيرة إلى تعزيز صادراتها من التمور، عبر مشروعات للتعبئة والتغليف وتحسين سلاسل التوريد، بما يعزز من حضور المنتج المصري في الأسواق العالمية، خاصة مع اهتمام دول مثل الصين بالتعاون في المجالات الزراعية والغذائية.

ولا يقتصر حضور التمور على البعد الاقتصادي فقط، بل يمتد إلى المطبخ المصري الذي جعل من التمر جزءًا أصيلًا في حياته اليومية، حيث يستخدم في حشو الكعك وصناعة العجوة والمشروبات الرمضانية الشهيرة، ما يعكس قيمته الغذائية والثقافية في آن واحد.