ميركل: تولي امرأة رئاسة ألمانيا أمر بديهي .. وسنفتح أبوابنا للاجئين
إيفان يواس: بوتين لا ينوي إنهاء الحرب.. وأوكرانيا خسرت الكثير من الأشخاص والأسلحة
بطارية Galaxy S26 Ultra تثير الجدل.. شهادة جديدة تكشف مفاجأة
حماس ترحب ببيان مجلس الأمن وتحذر من شراكة واشنطن في "جرائم الاحتلال"
أزمة الحكم الإسباني تتطور.. بيراميدز يدرس الانسحاب أمام الأهلي
حاكمة بورتوريكو السابقة تقر بالذنب في قضية تمويل انتخابي غير مشروع
8.5 مليار دولار.. رئيس الوزراء: يوليو الماضي شهد أعلى مستوى موارد دولارية في تاريخ مصر بعيدا عن الأموال الساخنة
تركي آل الشيخ يعلن إصابته بفيروس كورونا
تصاعد العدوان الجوي الإسرائيلي على "جبل المانع" جنوب دمشق وتدخل ميداني غامض
غضب في الزمالك ضد فيريرا.. وحسين لبيب طالب إدوارد بتحذيره
أسرار راجمة الصواريخ والمركبة المدرعة المصرية.. الرشاش المتعدد منتج مصري 100%
جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ.. تعرّف على أهم الضوابط والإجراءات

حسن رضوان

تزامنا مع جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل مصر، وسط متابعة مكثفة من الناخبين والهيئات المعنية، لما تمثله هذه الجولة من أهمية في استكمال تشكيل الغرفة الثانية للبرلمان.

ويأتي مجلس الشيوخ مكونًا من 300 عضو، ينتخب ثلثاهم بالاقتراع العام السري المباشر، عبر نظامين: النظام الفردي الذي يشمل 100 مقعد، ونظام القوائم المغلقة المطلقة التي تشغل 100 مقعد أيضًا. أما الثلث الأخير فيعينه رئيس الجمهورية وفق ضوابط محددة، مع تخصيص لا يقل عن 10% من المقاعد للمرأة.

وتشرف الهيئة الوطنية للانتخابات على تنظيم الجولة، حيث تضمن تطبيق الإجراءات القانونية والشفافية في كل مراحل الاقتراع، بما يعزز ثقة الناخبين ويضمن نزاهة العملية الديمقراطية.

أهم الضوابط الخاصة بجولة الإعادة

 

تُجرى جولة الإعادة للدوائر التي لم يحصل فيها أي مرشح على الأغلبية المطلوبة في الجولة الأولى.

يجب أن يلتزم المرشحون والمترشحون بالقواعد القانونية التي تحكم الترشح والاقتراع، والتي تشمل تقديم المستندات المطلوبة مثل السيرة الذاتية، وشهادة الحالة الجنائية، والإقرار المالي، وشهادة المؤهل، وإيصال إيداع مبلغ التأمين.

لا يجوز لرئيس الجمهورية تعيين أعضاء ممن خاضوا انتخابات الجولة الحالية وخسروا، حفاظًا على توازن القوى داخل المجلس.

تلتزم القوائم الانتخابية بتقديم مرشحيها وفق الأعداد والصفات المطلوبة، بما في ذلك تمثيل فئات المجتمع المختلفة مثل الشباب والعمال والفلاحين وذوي الإعاقة والمغتربين، مع ضمان تمثيل نسائي لا يقل عن 10%.

وتعتبر جولة الإعادة فرصة لتعديل التمثيل النيابي وتعزيز التنوع داخل المجلس، في ظل المنافسة الشديدة بين الأحزاب والمستقلين.

مع استمرار عمليات الاقتراع، تظل الأنظار متجهة نحو نتائج هذه الجولة التي ستحدد إلى حد كبير ملامح مجلس الشيوخ المقبل ودوره في دعم الحياة النيابية وتعزيز التجربة الديمقراطية في مصر.

انتخابات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ النظام الفردي رئيس الجمهورية الغرفة الثانية للبرلمان

قرار هام من الحكومة بشأن الترخيص للسيارات الميني فان

إتاحة الإيجار التمليكي رسميًا.. آليات الحصول على شقق بديلة لمستأجري الإيجار القديم

قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي

أجرم بحق صغيرة.. الأطباء تحقق مع استشاري سمنة بعد عملية تدبيس

بورسعيد| كان بيدافع عن المحل.. مصرع صغير داخل محل والده على يد لص

مدبولي يعلن تفاصيل القرار الجديد بشأن الإيجار القديم

استهنتما بستائر لطف الله.. رئيس محكمة جنايات أسيوط يلقن عشيقين درسا قبل الحكم عليهما| فيديو

لبست الكفن وتركت الفستان.. إسراء كرم عروس حلوان رحلت بـ حقنة قبل زفافها بأيام

تصاعد التوترات.. المجر تقاضي الاتحاد الأوروبي

إعلام إسرائيلي: اجتماع مشحون بين نتنياهو ورئيس الأركان قبيل انعقاد المجلس الأمني المصغر

باستثناء أمريكا.. أعضاء مجلس الأمن الدولي يطالبون بوقف فوري للمجاعة والعمليات العسكرية في غزة

مكمل غذائي رائع.. تعرف على فوائد صفار البيض للأطفال

قبل دخول المدارس.. أفكار للانش بوكس

«ما تراه ليس كما يبدو»|خيانة وأسرار وإدمان.. بسمة داود تصدم جمهورها في الحلقة الأخيرة من «انت وحدك»

طريقة عمل التومية

رغم شائعات الانفصال.. زوج ياسمين رئيس يدعمها في العرض الخاص لفيلم ماما وبابا

مكنش قصدي .. حسن الشافعي يرد على اتهامه بدعم المُتطرفين بموسيقى حماسية للحوثيين |القصة الكاملة

قلبي سميتو لبنان.. محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

