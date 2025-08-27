قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لأول مرة في العالم العربي.. الوطنية للإعلام تطلق برامج بـ 23 لغة
وزير الاتصالات: مصر تقدمت باقتراح لإنشاء مجلس وزاري عربي للذكاء الاصطناعى
حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وكيفيته
التذكرة أقل من 400 جنيه.. موعد افتتاح حديقة الحيوان والأسعار
خلل في بعض المراكز.. تعديلات ريبيرو على تشكيل الأهلي قبل موقعة بيراميدز.. والمستبعدون مفاجأة
400 مليار دولار على المحك.. كيف تؤثر الرسوم الأمريكية على الاقتصاد الهندي؟
1500 طن مساعدات متنوعة في قافلة مصر «زاد العزة» الـ 24 إلى غزة
وزارة الخارجية التركية ترد على نتنياهو حول الإبادة الجماعية للأرمن
شاهد.. الرئيس السيسي يودع الشيخ محمد بن زايد بعد مباحثات مثمرة (فيديو وصور)
بريق النيل المتلألئ.. ناسا تنشر صورة مذهلة لشريان مصر من الفضاء
أشرف عبد الباقي يكشف موعد عرض مسلسل ولد بنت شايب.. خاص
ملف أملاك الدولة.. مصير طلبات تقنين وضع اليد بعد القانون الجديد
محافظات

محافظ الإسماعيلية يتابع ميدانيًّا انتظام سير انتخابات "جولة الإعادة" لمجلس الشيوخ 2025

خلال الجولة
خلال الجولة
الإسماعيلية انجي هيبة

تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، ميدانيًّا انتظام سير انتخابات "جولة الإعادة" لمجلس الشيوخ لعام ٢٠٢٥، وذلك بمدرسة السادات الثانوية العسكرية بنين بحي ثان مدينة الإسماعيلية.

واطمأن "أكرم" على بدء العملية الانتخابية واستقبال الناخبين باللجان للإدلاء بأصواتهم، حيث شهدت اللجان إقبال كبير من جانب مواطني الإسماعيلية في الساعات الأولى من بدء العملية الانتخابية.  

وتم التأكد من تنفيذ كافة الاستعدادات والترتيبات اللازمة، وفقًا للخطة التي أعدتها محافظة الإسماعيلية، استعدادًا للاستحقاق الانتخابي "جولة الإعادة" على مدار يومي الأربعاء والخميس ٢٧ و٢٨ أغسطس الجاري؛ لضمان توفير أجواء آمنة ومنظمة للعملية الانتخابية ومشاركة فعالة لأهالي المحافظة.

وحثَّ محافظ الإسماعيلية المواطنين على ضرورة المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ وممارسة حقهم الدستوري بالإدلاء بأصواتهم داخل صناديق الاقتراع.

مؤكدًا أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني على جميع المصريين للمساهمة بشكل إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية والتأكيد على قوة وعظمة الدولة المصرية وحضارة شعبها.

وأضاف، "نحن أمام استحقاق دستوري هام جدًا، جاء نتاج تطور العملية السياسية والديمقراطية في الدولة المصرية الحديثة بداية من عام ٢٠١٤، ويجب أن نعمل في هذا الإطار لخروج العملية الانتخابية والعرس الديمقراطي بشكل يعبر عن الدولة المصرية، التي علمت العالم أجمع نظم الحكم والسياسة منذ فجر التاريخ".

واختتم "أكرم" أنه منذ التاسعة من صباح أول أيام الانتخابات تم تفعيل غرفة العمليات المركزية بالديوان العام من خلال الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، لجميع المديريات وشركات المرافق، بالإضافة إلى التواجد للمراكز والمدن الأحياء ميدانيًا؛ وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية ورصد أي مشكلات طارئة للتعامل معها فورًا، مؤكدًا على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والقطاعات والمديريات الخدمية والمرافق.

والجدير بالذكر، أنه تم تجهيز ١٣٥ مركز انتخابي، لاستقبال ٩٩٩٢٤٨ ناخب، بمراكز المحافظة السبعة والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، بعدد ١٢٠ مدرسة، ١١ معهد أزهري، ٣ مراكز تنمية شبابية، ومركز ثقافة واحد.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

