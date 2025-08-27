قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: يجب بذل كل جهد لضمان عدم المساس باستقرار لبنان وسلامته ووحدته
مساعدات شهرية والجمع بين معاشين.. مزايا لذوي الإعاقة طبقا للقانون
آخرهم سامح حسين.. "صدى البلد " تتابع الحالة الصحية للفنانين
مو صلاح يتألق في أحدث ظهور من داخل الملعب
أمينة النقاش لـ"صدى البلد": أطالب بإجراء تعديلات تمنح مجلس الشيوخ صلاحيات تشريعية.. والسلفيون حذفوا من الدستور كل شيء متعلق بفكرة مدنية الدولة المصرية
تطبيق قانون الإيجار القديم.. هل يمكن أن يطلب المالك الإخلاء فورًا؟
مصر مش بتسيب ولادها.. الإفراج عن أحمد عبد القادر ميدو في لندن.. ونواب: يؤكد دفاع الدولة عن أبناءها في أي مكان.. وأثبت عمالة الإخوان في الخارج
خلاف القيادة العسكرية والسياسية في إسرائيل | صدام أم أزمة متصاعدة؟.. خبير يجيب
استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
دمج مناهج الذكاء الاصطناعي في بعض الصفوف اعتبارًا من العام الدراسي القادم
الشرطة الإسرائيلية تسرق 447 ألف دولار من الضفة الغربية.. والمبرر جاهز
شوبير: لهو خفي يقود حملة لرحيل ريبيرو
توك شو

من الوادي الجديد.. انطلاق جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قالت إسراء المحمدي، مراسلة قناة إكسترا نيوز من محافظة الوادي الجديد، إن العملية الانتخابية لجولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025 انطلقت اليوم وتستمر حتى غدٍ الخميس 28 أغسطس.

وأضافت المحمدي، خلال رسالتها على الهواء، أثناء تواجدها أمام مقر اللجنة الانتخابية بجمعية التنمية المجتمعية بالخارجة، أن المحافظة تضم كتلة تصويتية تتجاوز 190 ألف ناخب وناخبة، موزعين على لجنة عامة واحدة.

وأوضحت أن التنسيق بين الجهات المعنية لاستقبال الناخبين كان واضحًا منذ الصباح الباكر، مع توفير مظلات خارجية وكراسي لذوي الهمم وكبار السن، لضمان راحة المشاركين في التصويت.

وأكدت توافد المواطنين من مختلف الفئات العمرية منذ افتتاح اللجان في التاسعة صباحًا، وهو الموعد المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي يستمر حتى التاسعة مساءً.

وأشارت إلى أن المحافظة تضم مقعداً فردياً يتنافس عليه مرشحان، وأن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم وسط متابعة مستمرة من غرف العمليات المختلفة بالمحافظة.

واختتمت تقريرها بالتأكيد على استمرار التغطية الإعلامية لكافة تفاصيل وسير العملية الانتخابية من داخل محافظة الوادي الجديد.

