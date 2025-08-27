من الوادي الجديد.. انطلاق جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ

قالت إسراء المحمدي، مراسلة قناة إكسترا نيوز من محافظة الوادي الجديد، إن العملية الانتخابية لجولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025 انطلقت اليوم وتستمر حتى غدٍ الخميس 28 أغسطس.

وأضافت المحمدي، خلال رسالتها على الهواء، أثناء تواجدها أمام مقر اللجنة الانتخابية بجمعية التنمية المجتمعية بالخارجة، أن المحافظة تضم كتلة تصويتية تتجاوز 190 ألف ناخب وناخبة، موزعين على لجنة عامة واحدة.

وأوضحت أن التنسيق بين الجهات المعنية لاستقبال الناخبين كان واضحًا منذ الصباح الباكر، مع توفير مظلات خارجية وكراسي لذوي الهمم وكبار السن، لضمان راحة المشاركين في التصويت.

وأكدت توافد المواطنين من مختلف الفئات العمرية منذ افتتاح اللجان في التاسعة صباحًا، وهو الموعد المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي يستمر حتى التاسعة مساءً.

وأشارت إلى أن المحافظة تضم مقعداً فردياً يتنافس عليه مرشحان، وأن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم وسط متابعة مستمرة من غرف العمليات المختلفة بالمحافظة.

واختتمت تقريرها بالتأكيد على استمرار التغطية الإعلامية لكافة تفاصيل وسير العملية الانتخابية من داخل محافظة الوادي الجديد.