"الوزراء" يستعرض تقريرا حول جهود ونشاط الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء

استعرض مجلس الوزراء تقريرا حول جهود ونشاط الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء خلال الفترة من 1/1/2025 حتى 30/6/2025، حيث تضمن التقرير ما يتعلق بشئون الجهاز، ونتائج ما تم عقده من اجتماعات خلال تلك الفترة، وكذا الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية الحكومية للوزارات والهيئات.

وأشار التقرير إلى الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وضيفه رئيس فرنسا، لمحافظة شمال سيناء، في أبريل الماضي، لتأكيد تضامن الدولة الفرنسية مع الجهود المصرية لدعم سكان غزة مما كان له عظيم الأثر على المواطنين بما يعكس قوة الدور المصري الإقليمي، وكذا زيارة رئيس وزراء صربيا لمدينة سانت كاترين بدعوة من الدكتور رئيس مجلس الوزراء، وهو ما ساهم في تسليط الضوء على أهمية مدينة سانت كاترين كوجهة دينية وسياحية عالمية.

ونوه التقرير إلى زيارة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لمحافظة شمال سيناء لمتابعة تنفيذ مشروع إنشاء خط سكة حديد (بئر العبد / العريش/ طابا) بطول ٣٤١ كم، وهو ما يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتحقيق التنمية الشاملة في سيناء واستكمال كافة مراحل قطار التنمية في سيناء (مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد الفردان / شرق بورسعيد / بئر العبد / العريش / طابا)، الذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي التنموي (العريش / طابا).

كما أشار التقرير إلى إعلان وزارة البيئة إدراج مدينة شرم الشيخ كأول مدينة مصرية خضراء ضمن شبكة المجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية العالمية للأطراف المستدامة "ICLEI".

كما نوه التقرير إلى افتتاح العديد من المشروعات بمحافظة شمال سيناء ضمن الاحتفالات بذكرى ثورة ٣٠ يونيو، ومن ذلك افتتاح بيت ثقافة بمدينة بئر العبد، ومكتبة نجيلة، وقصر ثقافة نخل، ومبنى نقابة الزراعيين بمدينة العريش، ومسجد أبو منونة بحي الكرامة بمدينة العريش، وعدد (٤) محطات لتحلية المياه بقرى مدينة الشيخ زويد، والمركز الوسيم للتخاطب بمدينة الشيخ زويد، والإعلان عن إنشاء أول مزرعة رياح في سيناء.

ولفت التقرير إلى ما تم إقامته من فعاليات بمحافظة شمال سيناء، ومنها: مهرجان الهجن بمضمار نادي الهجن الرياضي بمدينة العريش، وتوزيع شهادات الإعفاء من التجنيد على ذوي الاحتياجات الخاصة ومن تخطوا سن الثلاثين من أبناء المحافظة، هذا فضلاً عن إقامة العديد من الندوات التوعوية بينها ندوات عن مخاطر تعاطي المخدرات بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالمحافظة، وكذا تنفيذ العديد من ورش العمل للتعريف بالمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوى"، وسباق سيارات الكارتينج بمدينة العريش.

كما تضمنت الأنشطة توزيع ٢٠ ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجاً بمدن العريش والشيخ زويد ورفح، وكذا عدد 1000 كرتونة بمنطقة وسط سيناء خلال شهر رمضان، وافتتاح معرض "أهلاً رمضان" وتوفير منافذ متنقلة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين.

كما أشار التقرير إلى طرح وزارة الصناعة ـ عبر منصة مصر الصناعية الرقمية ـ عدد (۱۱۰) قطع أراضٍ بمدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، وعدد (٥٢) قطعة أرض بمنطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وهو ما يُعد ترجمة فعلية لجهود دفع عجلة التنمية الصناعية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد المصري وإحدى أدوات خلق فرص العمل المستدامة، هذا فضلاً عن طرح المرحلة الثانية (أسبقية ثانية) من التجمعات التنموية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء بعدد (۱۱) تجمعاً تنموياً تخصيص بنظام تملك (مسكن وعدد 5 أفدنة زراعية) بإجمالي عدد (٥٢٧) فرصة، وذلك ضمن الاحتفالات بذكرى ثورة ٣٠ يونيو، وذلك بعد نجاح موسم الزراعة وحصد محاصيل المرحلة الأولى. إلى جانب طرح الأسبقية الثانية من الوحدات السكنية بمدينة رفح الجديدة بإجمالي عدد (922) وحدة، وكذا تسليم عقود التملك للفائزين بالأسبقية الأولى.

كما لفت التقرير إلى إعلان محافظة شمال سيناء عن زيادة تمويل المشروعات الصغيرة ومشروعات البيت المنتج الممولة من الصندوق الدوار للتنمية إلى ١٨ ألف جنيه للمشروع بدون فوائد وبالتقسيط على ۱۸ شهرا بواقع ۱۰۰۰ جنيه شهرياً لمشروعات (تربية الأغنام / دواجن وطيور / مخبوزات منزلية / ملابس ومفروشات جاهزة / منحل .... الخ)، وكذا تخفيض المحافظة رسوم التصالح في مخالفات البناء بنسبة ٥٠٪ من قيمة التصالح للتيسير على المواطنين.

هذا إلى جانب افتتاح العديد من المشروعات بمحافظة جنوب سيناء ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ ٤٣ لتحرير كامل سيناء (مشروع التطوير بقرية الغرقانة بمحمية نبق بمدينة شرم الشيخ / مسجد بقرية النقب بمدينة طابا ومسجد بالحي الأول بمدينة أبو زنيمة / نادى يوناني بمدينة دهب)، وكذا إقامة العديد من الفعاليات بمدينة شرم الشيخ (البطولة العربية للهجن والتراث بمضمار الهجن/ اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية للبنوك المركزية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا/ تنظيم أكبر المهرجانات الموسيقية بالعالم "Zamna".... الخ) مما كان له عظيم الأثر على المواطنين.

ولفت التقرير أيضا إلى موافقة اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ على إنشاء مشروع ميناء طابا البحري بمحافظة جنوب سيناء، وكذا الانتهاء من تطوير منطقة "ساحة العلم" والمنطقة المحيطة بها واعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة طابا على مسطح إجمالي ١٩٦ فداناً، ووضع حجر الأساس لمشروع " الداون تاون" وساحة انتظار وخدمات الشاحنات بمدينة طابا ضمن الاحتفال بالذكرى الـ 36 لاسترداد طابا.

وأكد التقرير استمرار العمل ببروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة، مع ضم كلية الطب بجامعة العريش ضمن بروتوكول التعاون، بما يساهم في تحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، هذا فضلاً عن دخول مستشفيي دهب الجديد، ونويبع التخصصي بمحافظة جنوب سيناء الخدمة بتكلفة إنشاء حوالي 1.3 مليار جنيه، ليصبح إجمالي عدد المستشفيات بالمحافظة عدد (7) مستشفيات تقدم الخدمة الطبية والعلاجية وفق معايير الجودة العالمية، وكذا الإعلان عن افتتاح مشروع تطوير مستشفى أبو رديس المركزي (وحدة غسيل كلوي ووحدة الأطفال حديثي الولادة ...)، بما يساهم في تحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.