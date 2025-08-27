رئيس الوزراء لصدى البلد: توجيه فوري لمحافظ القاهرة بشأن الحدائق العامة

رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على سؤال الزميل محمود مطاوع مندوب مجلس الوزراء لـ"صدى البلد" بشأن أهم الملفات التي سيتم مناقشتها مع الدكتور نواف سلام رئيس وزراء لبنان.

كما رد على سؤال بشأن إنشاء وتطوير حدائق عامة على كورنيش النيل بالقاهرة.

وأكد رئيس الوزراء أنه سيوجه الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة فورا لمتابعة إنشاء وتوفير حدائق عامة ومسطحات خضراء على كورنيش النيل في منطقة المعادي وطرة وصولا إلى حي حلوان .

وأكد مدبولي أنه سوف يقوم بزيارة هذه المنطقة بنفسه لمتابعة استعادة جميع المناطق الخضراء الموجودة .

وأشار الى أن الحكومة تعكف حاليا على تصور لزيادة المساحات الخضراء علي مستوى القاهرة الكبرى والتي تضم القاهرة والجيزة والقليوبية وسيتم التحرك في هذا الموضوع وسنبدأ التنفيذ بشكل فوري.

وعن أهم الملفات التي سيتم مناقشتها مع رئيس وزراء لبنان، قال مدبولي إنه سيتم مناقشة التحديات التي تواجه لبنان والطلبات التي يطلبها لبنان من مصر ودعمها لمواجهة التحديات التي تواجهه على المستوى اللوجستي والسياسي والخدمات، إضافة الى ملفات تشجيع الملفات المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارت المتبادلة.