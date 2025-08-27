برئاسة الخطيب.. لجنة بالأهلي لدراسة مشروع تعديلات لائحة النظام الأساسي

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه بفرع الشيخ زايد، تشكيل لجنة قانونية، برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وتضم المستشار محمود فهمي رئيس اللجنة القانونية بالنادي نائبًا للرئيس، وذلك لإعداد مشروع تعديل لائحة النظام الأساسي المقترح عرضه على الاجتماع الخاص للجمعية العمومية، وبما يتوافق مع تعديل بعض أحكام القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ والصادر بالقانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠٢٥.

وتضم اللجنة في عضويتها كلًّا من: الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي، والمستشار شادي شوقي البرقوقي المستشار القانوني لمجلس الإدارة، ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي، وعماد حلمي المدير المالي، ومحمد فتحي المشرف العام على الشئون القانونية، بالإضافة إلى مجموعة من الخبرات القانونية التي سبق وشاركت في إعداد لائحة النظام الأساسي للنادي.