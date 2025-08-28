قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يلتقي نظيره القطري لبحث مجالات التعاون المشترك
"الوزير":وصول أوناش عملاقة لتعزيز قدرات محطة "هاتشيسون" بميناء السخنة | بث مباشر
الغندور: "الحكم الإسباني هيحكم المباراة غصب عن بيراميدز حتى لو اعترض"
قبل وفاته.. شاهد ماذا قال اللواء شريف زهير لـ الرئيس السيسي؟
من فرحة الولادة لأزمة أخلاقية| فيديو طبيب النسا يشعل السوشيال ميديا.. والنقابة تتدخل
جيش الاحتلال: سلاح الجو يتصدى لطائرة مسيرة أُطلقت من اليمن
حكاية عمار.. طفل سوهاج يرحل شهيدًا للشجاعة ببورسعيد
1367لجنة.. استمرار التصويت باليوم الثاني لجولة الإعادة بانتخابات الشيوخ
في ثاني أيام جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ..غرامة 500 جنيه عقوبة عدم التصويت
مرسى مطروح تحدد شواطئ غير مسموح نزول البحر فيها.. اعرف التفاصيل
الإيجار التمليكي2025.. شروط تخصيص شقة بديلة لـ الايجار القديم
برلمانية: دخول الكتان مرحلة التصنيع بدلًا من تصديره خامًا «ضرورة» لتعزيز المنتج المحلي
أخبار البلد

إسلام دياب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوى، استمرار عملية التصويت بجولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل البلاد، لليوم الثاني والأخير من عملية الاقتراع، وذلك بعد أن فتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين في المقار الانتخابية التابعة لدوائر محافظات الإسماعيلية وبني سويف والأقصر والوادي الجديد والغربية البالغ عددها 1367 لجنة.

فتحت اللجان أبوابها أمام المواطنين من التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساءا، وتكون ساعة الراحة في اللجان من الساعة الثالثة ظهرًا وحتي الرابعة ظهرًا.

بحلول الساعة التاسعة مساء سيتم انتهاء التصويت فى اللجان الفرعية وبدأ أعمال الحصر والفرز لإعلان الحصر العددي لأصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم على مدار يومين، على أن تعلن النتيجة النهائية يوم 4 سبتمبر.

يتنافس في جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 10 مرشحين على 5 مقاعد، ويحق لنحو 7821517 مليون ناخب التصويت فى جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ موزعين كالتالي: إجمالى الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات بالغربية 3631916 مليون ناخب، وإجمالي الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات ببنى سويف 2080140 مليون ناخب، وإجمالي الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات بالأقصر 915863 ألف ناخبا، وإجمالي الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات بالإسماعيلية 999248 ألف ناخبا، وإجمالي الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات بالوادى الجديد 194350 ألف ناخبا.

الإسماعيلية بني سويف الأقصر الوادي الجديد الغربية انتخابات مجلس الشيوخ

بيطري الشرقية
جنازة عاطف كامل
موعد صرف معاشات شهر سبتمير
تموين الشرقية
