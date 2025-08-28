1367لجنة.. استمرار التصويت باليوم الثاني لجولة الإعادة بانتخابات الشيوخ

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوى، استمرار عملية التصويت بجولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل البلاد، لليوم الثاني والأخير من عملية الاقتراع، وذلك بعد أن فتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين في المقار الانتخابية التابعة لدوائر محافظات الإسماعيلية وبني سويف والأقصر والوادي الجديد والغربية البالغ عددها 1367 لجنة.

فتحت اللجان أبوابها أمام المواطنين من التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساءا، وتكون ساعة الراحة في اللجان من الساعة الثالثة ظهرًا وحتي الرابعة ظهرًا.

بحلول الساعة التاسعة مساء سيتم انتهاء التصويت فى اللجان الفرعية وبدأ أعمال الحصر والفرز لإعلان الحصر العددي لأصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم على مدار يومين، على أن تعلن النتيجة النهائية يوم 4 سبتمبر.

يتنافس في جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 10 مرشحين على 5 مقاعد، ويحق لنحو 7821517 مليون ناخب التصويت فى جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ موزعين كالتالي: إجمالى الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات بالغربية 3631916 مليون ناخب، وإجمالي الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات ببنى سويف 2080140 مليون ناخب، وإجمالي الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات بالأقصر 915863 ألف ناخبا، وإجمالي الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات بالإسماعيلية 999248 ألف ناخبا، وإجمالي الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات بالوادى الجديد 194350 ألف ناخبا.