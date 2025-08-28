مازال معلقًا.. كريم رمزي يكشف تطورات تجديد أليو ديانج لـ الأهلي

أكد الإعلامي كريم رمزي أن الأهلي حتى هذه اللحظة لم يحسم ملف تجديد تعاقد أليو ديانج لاعب الفريق .



وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف ام: الأهلي توصل لاتفاق مع كريم فؤاد لتجديد تعاقده ٣ مواسم، والأمر تم حسمه بشكل نهائي



وأضاف: الأهلي يريد تجديد تعاقد أليو ديانج ولكن بشروط النادي، وكذلك اللاعب يريد التجديد بشروطه، ولكن ما عملت ان الموضوع مازال معلقا واللاعب لم يجدد تعاقده حتى الآن



وتابع: قد تكون مباراة الأهلي وبيراميدز مصيرية في مشوار ريبيرو مع الأهلي، لا سيما ان جمهور الأهلي مازال في مرحلة شك بسبب الأداء في الدوري الممتاز



واختتم: بيراميدز في أسوء انطلاقه له في مسيرته في الدوري الممتاز وحال الخسارة الأمور لن تكون جيدة، لا سيما بعد تراجع نتائج الفريق من بداية الدوري