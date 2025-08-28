قدّم إيه؟ نجم الأهلي السابق يهاجم محمد هاني

انتقد علاء إبراهيم نجم الأهلي السابق، أداء محمد هاني الظهير الأيمن للأهلي، مؤكدا أن وجوده غير مفيد فنيا.



وقال إبراهيم في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: “إمكانيات محمد هاني اقل من الأهلي وماذا قدم محمد هاني للأهلي”.

وأضاف: “الأهلي يحتاج إلى ظهير أيمن افضل من محمد هاني وكنت ضد رحيل كريم الدبيس، مصطفى شوبير سيحمل الاهلي لمدة ٧ سنوات”.

وتابع: ما هي إنجازات محمد هاني الفردية طوال فترة تواجده مع الأهلي، واي لاعب يمكنه تحقيق بطولات مع الأهلي ولكن ما هي أرقامك الفردية؟".



وواصل: “بيكهام اعلى مدافع في النادي الأهلي حاليا ، ومازال مبكرا الحكم على مستوى ياسين مرعي، ومحمد علي بن رمضان لاعب من طراز عالمي”.