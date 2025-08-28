محافظ القليوبية يستقبل نائب وزير الصحة للطب الوقائي والرعاية لمتابعة المنظومة الصحية

استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم، الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة للطب الوقائي والرعاية، خلال زيارته للمحافظة لمتابعة الأوضاع الصحية والخدمات المقدمة للمواطنين.

حضر اللقاء الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، حيث جرى استعراض مستوى الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفيات والإدارات الصحية، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي بالمحافظة.

واستهدفت الزيارة إلى تقييم المنظومة الصحية والعمل على تلافي أوجه القصور، مع التركيز على توفير المستلزمات الطبية والأدوية، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات وإنهاء مصالحهم الصحية في سهولة ويسر، بما يضمن تقديم خدمة طبية لائقة ومتميزة.

وفي ختام اللقاء، أكد محافظ القليوبية على أهمية التنسيق المستمر مع وزارة الصحة لدعم المنظومة الصحية بالمحافظة وتلبية احتياجات المواطنين، مشددًا على أن صحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات الدولة.