تشغيل القطار التاسع لعودة السودانيين إلى وطنهم

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الجمعة، عن تشغيل القطار التاسع المخصص لتيسير العودة الطوعية للأشقاء السودانيين المقيمين في مصر، تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بتقديم الدعم الكامل وتوفير التسهيلات اللازمة للمواطنين العائدين إلى دولة السودان الشقيق.

وبحسب مصادر بالهيئة لصدى البلد، ينطلق القطار برقم 1940 من محطة القاهرة في تمام الساعة 11:00 صباحًا ليصل إلى ميناء السد العالي النهري في الساعة 23:30 مساءً، حيث يستكمل الركاب رحلتهم إلى الأراضي السودانية، على أن يعود القطار نفسه برقم 1945 من أسوان إلى القاهرة في الساعة 20:20 من مساء اليوم التالي لخدمة جمهور المسافرين.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنها قامت بتسيير رحلات إضافية استجابة للإقبال المتزايد من الأشقاء السودانيين الراغبين في العودة، مشيرة إلى أنه تم تزويد القطارات بعربات إضافية لنقل الأمتعة والمتعلقات، إلى جانب تخصيص أطقم مدربة لتقديم الدعم والمساندة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وذكرت الهيئة أنه تم حتى الآن نقل ما يقارب 7668 راكبًا من الأشقاء السودانيين عبر القطارات التي تم تسييرها في إطار المبادرة، مشددة على أن مصر ستواصل تقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للأشقاء السودانيين، انطلاقًا من الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع الشعبين، وبما يضمن لهم عودة آمنة وكريمة إلى وطنهم.