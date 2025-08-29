قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بئران جديدان على خريطة إنتاج الغاز بغرب الدلتا بمعدل 60 مليون قدم يوميًا
الصحة تغلق مركزا للنساء والتوليد بالجيزة لمخالفته قانون الترخيص
سنن يوم الجمعة.. اغتسل وتطيب ولا تنسى قراءة سورة الكهف
اشتراطات جديدة لتعيين الموظفين بالقطاع الخاص.. تطبق خلال أيام
فيش وتشبيه وتحريات.. التحقيق مع 18 عضوا بعصابة الكتعة بالحي الراقي
الصحة تفرض معايير جديدة على القطاع الخاص لتعزيز الولادة الطبيعية
تشغيل القطار التاسع لعودة السودانيين إلى وطنهم
نيابة عن الرئيس السيسي.. مدبولي يتوجه إلى الصين للمشاركة فى قمة منظمة شنغهاى للتعاون بلس
شريان حياة.. خط مياه مصري- إماراتي يروي عطش مئات الآلاف في غزة
بريطانيا تمنع مسئولين إسرائيليين من حضور معرض لندن للأسلحة والمعدات العسكرية
محافظ أسيوط يتابع تداعيات انهيار منزل بقرية كوم أيوشيل ويوجه بتقديم الرعاية للمصابين
أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تشغيل القطار التاسع لعودة السودانيين إلى وطنهم

العودة الطوعية للسودانيين
العودة الطوعية للسودانيين
حمادة خطاب

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الجمعة، عن تشغيل القطار التاسع المخصص لتيسير العودة الطوعية للأشقاء السودانيين المقيمين في مصر، تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بتقديم الدعم الكامل وتوفير التسهيلات اللازمة للمواطنين العائدين إلى دولة السودان الشقيق.

وبحسب مصادر بالهيئة لصدى البلد، ينطلق القطار برقم 1940 من محطة القاهرة في تمام الساعة 11:00 صباحًا ليصل إلى ميناء السد العالي النهري في الساعة 23:30 مساءً، حيث يستكمل الركاب رحلتهم إلى الأراضي السودانية، على أن يعود القطار نفسه برقم 1945 من أسوان إلى القاهرة في الساعة 20:20 من مساء اليوم التالي لخدمة جمهور المسافرين.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنها قامت بتسيير رحلات إضافية استجابة للإقبال المتزايد من الأشقاء السودانيين الراغبين في العودة، مشيرة إلى أنه تم تزويد القطارات بعربات إضافية لنقل الأمتعة والمتعلقات، إلى جانب تخصيص أطقم مدربة لتقديم الدعم والمساندة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وذكرت الهيئة أنه تم حتى الآن نقل ما يقارب 7668 راكبًا من الأشقاء السودانيين عبر القطارات التي تم تسييرها في إطار المبادرة، مشددة على أن مصر ستواصل تقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للأشقاء السودانيين، انطلاقًا من الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع الشعبين، وبما يضمن لهم عودة آمنة وكريمة إلى وطنهم.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر القطار التاسع السودانيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأزهر يعلن عن مسابقة لـتعيين 9 آلاف معلم.. الشروط والتخصصات المطلوبة

الأزهر يعلن عن مسابقة لـتعيين 9 آلاف معلم.. الشروط والتخصصات المطلوبة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

جريمة قتل بالبحيرة

علاقة غير شرعية | كشف لغز اختفاء شاب بقرية أريمون في البحيرة

أمطار رعدية

حالة الطقس غدًا الجمعة.. أمطار رعدية على هذه المحافظات

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

شيماء اسماعيل

شيماء سعيد تعلن انفصالها عن إسماعيل الليثي: محدش يقدر يطلعني من بيتي

التسيق .. أرشيفية

التعليم العالي تحدد آخر موعد لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

حلاوة المولد

لا تشتريها .. أخطر أنواع حلاوة المولد

ترشيحاتنا

ماهيندرا BE 6

سعر سيارة باتمان.. ماهيندرا BE 6 النسخة الهندية بهذه المواصفات

إم جي HS

اعلى فئة 2025.. سعر إم جي HS بحالة كسر الزيرو

واتساب

ميزة "مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي" الجديدة في واتساب: ما هي وكيف تستخدمها؟

بالصور

تضرر مليون سائق في موجة استدعاءات سيارات فورد

فورد
فورد
فورد

على البحر.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

سعر صادم.. فستان ياسمين رئيس يثير الجدل بالسوشيال ميديا

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

فيديو

ابرام يوسف

خرج ولسه مرجعش.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

مصطفي شوقي مع تقى الجيزاوي

مصطفي شوقي: ملطشة القلوب انطلاقتي الحقيقية.. ولولا حميد الشاعري لم استمر فى الغناء|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد