السيسي: ياترى إحنا كمصريين مستعدين للتبرع لإعادة إعمار غزة.. فيديو

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المُسلحة، اليوم، فعاليات الندوة التثقيفية الـ٤٢ التي تنظمها القوات المسلحة، في إطار احتفالات مصر بالذكرى الثانية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته: ياترى احنا كمصريين مستعدين للتبرع لإعادة إعمار قطاع غزة.

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة للدكتور خالد العناني، لفوزه بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو "بقوله احنا داعمين ليك لنجاحك في هذه المهمة وبنهنئ أسرته وأنفسنا على هذا المنصب".

وتابع السيسي: كذلك نقدم التهنئة لمصر على عضوية مجلس حقوق الإنسان، قائلا "فاضل منصب تاني نتمنى نفوز بيه وهو منظمة الايكاو".

وأكد السيسي اننا خلال السنتين دول قابلتنا ظروف صعبة كتير ومش بقول كده عشان أبرر أي حاجة، منوها أن الإنسان في حراك مستمر مع الواقع الذي يعيش فيه عشان يحسن ويطور ويتجاوز التحديات اللي بتقابله.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دور الإعلام والفن في دعم الوعي في بلادنا، منوها أن الكلمة مهمة جدا عشان كده اتقال كلام كتير في الكلمة من الفلاسفة فممكن كلمة تخرب دولة وتشعل ثورة فالمسئولية في الكلمة خطيرة