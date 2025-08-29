قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدوري الممتاز.. سيراميكا كليوباترا يستهدف مواصلة صحوته على حساب المقاولون
المبعوث الأمريكي: تخفيف القيود على صادرات الطاقة والاتصالات الأمريكية إلى سوريا
فاينانشال تايمز: مصر تعود إلى صدارة الوجهات السياحية العالمية
المفوضية الأوروبية: 200 مليار يورو من الأصول الروسية لتعمير أوكرانيا
هل نشهد موجات شديدة الحرارة في سبتمبر؟.. الأرصاد توضح| فيديو
هايدي حديث السوشيال ميديا.. ما سر تفاعل المصريين مع قصتها؟| فيديو
بئران جديدان على خريطة إنتاج الغاز بغرب الدلتا بمعدل 60 مليون قدم يوميًا
الصحة تغلق مركزا للنساء والتوليد بالجيزة لمخالفته قانون الترخيص
سنن يوم الجمعة.. اغتسل وتطيب ولا تنسى قراءة سورة الكهف
اشتراطات جديدة لتعيين الموظفين بالقطاع الخاص.. تطبق خلال أيام
فيش وتشبيه وتحريات.. التحقيق مع 18 عضوا بعصابة الكتعة بالحي الراقي
الصحة تفرض معايير جديدة على القطاع الخاص لتعزيز الولادة الطبيعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل نشهد موجات شديدة الحرارة في سبتمبر؟.. الأرصاد توضح| فيديو

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
البهى عمرو

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد خلال هذه الأيام أجواء صيفية مستقرة بشكل كبير، دون وجود ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة سواء خلال النهار أو الليل، موضحة أن نسب الرطوبة لا تزال مرتفعة وهو ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس خاصة في فترات النهار.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب وعبيدة أمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن العظمى على القاهرة الكبرى اليوم تتراوح ما بين 34 و35 درجة مئوية، لكن الإحساس بها يصل إلى 37 أو 38 درجة بسبب ارتفاع نسب الرطوبة.

وأشارت منار غانم إلى أن الأجواء شديدة الحرارة في محافظات الصعيد حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 40 و41 درجة، بينما تظل الأجواء أكثر اعتدالًا على السواحل الشمالية.

وأوضحت منار غانم أن الطقس خلال فترات الليل يميل للاعتدال في المناطق المفتوحة، لكنه قد يكون مائلًا للحرارة في الأماكن المغلقة، مشيرة إلى أن حركة الملاحة البحرية مستقرة على البحرين الأحمر والمتوسط بعد تراجع سرعة الرياح وارتفاع الأمواج مقارنة بالأيام الماضية.

كما لفتت إلى أن شهر سبتمبر سيشهد استمرار الأجواء الصيفية ولكن بدرجات أقل حدة من شهري يوليو وأغسطس، مؤكدة أن الموجات الحارة المتوقعة خلال الفترة المقبلة ستكون أقل في شدتها ومدة تأثيرها، وغالبًا لا تتجاوز يومين أو ثلاثة، مؤكدة أن فصل الصيف ينتهي رسميًا في 21 سبتمبر ليبدأ الخريف في 22 من الشهر نفسه، حيث تبدأ الأجواء تدريجيًا في الاعتدال وانخفاض نسب الرطوبة، ولكن لن نشهد موجات شديدة الحرارة مثل الموجات الحارة التي ضربت البلاد في يوليو وأغسطس.

وحذرت من التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترة الظهيرة، مؤكدة ضرورة ارتداء الملابس القطنية الفاتحة وشرب المياه باستمرار، مشيرة إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، تكون رعدية أحيانًا، على مناطق من جنوب البلاد مثل الوادي الجديد وحلايب وأبو سمبل، وهو ما قد يؤدي إلى نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة في تلك المناطق. 

الأرصاد الأرصاد الجوية منار غانم درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

جريمة قتل بالبحيرة

علاقة غير شرعية | كشف لغز اختفاء شاب بقرية أريمون في البحيرة

أمطار رعدية

حالة الطقس غدًا الجمعة.. أمطار رعدية على هذه المحافظات

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

شيماء اسماعيل

شيماء سعيد تعلن انفصالها عن إسماعيل الليثي: محدش يقدر يطلعني من بيتي

التسيق .. أرشيفية

التعليم العالي تحدد آخر موعد لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

حلاوة المولد

لا تشتريها .. أخطر أنواع حلاوة المولد

سعر الذهب

أقل سعر عيار ذهب اليوم 29-8-2025

ترشيحاتنا

ماهيندرا BE 6

سعر سيارة باتمان.. ماهيندرا BE 6 النسخة الهندية بهذه المواصفات

إم جي HS

اعلى فئة 2025.. سعر إم جي HS بحالة كسر الزيرو

واتساب

ميزة "مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي" الجديدة في واتساب: ما هي وكيف تستخدمها؟

بالصور

إطلالة صيفية.. ميرهان حسين تخطف الانظار بلوك جديد

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

تضرر مليون سائق في موجة استدعاءات سيارات فورد

فورد
فورد
فورد

على البحر.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

سعر صادم.. فستان ياسمين رئيس يثير الجدل بالسوشيال ميديا

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

فيديو

ابرام يوسف

خرج ولسه مرجعش.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

مصطفي شوقي مع تقى الجيزاوي

مصطفي شوقي: ملطشة القلوب انطلاقتي الحقيقية.. ولولا حميد الشاعري لم استمر فى الغناء|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد