بلاش تنزل البحر في هذه الحالة.. الأرصاد تحذر المواطنين

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة وتفاصيل انكسار موجة الطقس الحارة، التي تؤثر على البلاد خلال الفترة الأخيرة.

قالت غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على قناة الأولى، إننا نعيش في أجواء صيفية مستقرة، وأنه لا توجد ارتفاعات في قيم درجات الحرارة، وأن درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية.

وتابعت أن اليوم هناك ارتفاع في نسبة الرطوبة تصل لـ 90 و95% بالمناطق الساحلية، وأن ارتفاع نسب الرطوبة في الجو يجعل المواطنين يشعرون بحرارة الجو أعلى من المعلن عنه.

ولفتت إلى أن العظمى بالقاهرة اليوم متوقع أن تسجل 35 درجة،، وأن البلاد في فترة الليل تشهد انخفاضات في درجات الحرارة، وهناك نشاط للرياح في المساء.

وتحدثت عن أحوال البحار، وقالت إن البحر المتوسط في الفترة الماضية كان يشهد ارتفاعا في الأمواج ولكن من اليوم هناك استقرار، وعلى المواطنين اتباع تعليمات المسؤولين عن الشواطئ، وعدم نزول البحر حالة رفع الراية الحمراء.

درجة الحرارة في القاهرة والمحافظات

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 35 24

العاصمة الادارية 36 22

6 اكتوبر 36 23

بنهــــا 35 24

دمنهور 35 24

وادى النطرون 34 23

كفر الشيخ 33 23

المنصورة 35 24

الزقازيق 35 24

شبين الكوم 34 23

طنطا 33 22

دمياط 32 25

بورسعيد 32 26

الإسماعيلية 36 22

السويس 35 24

العريش 34 24

رفح 33 23

رأس سدر 36 25

نخل 32 18

كاترين 31 15

الطور 37 24

طابا 33 24

شرم الشيخ 38 28

الإسكندرية 31 23

العلمين 31 22

مطروح 30 23

السلوم 32 23

سيوة 35 21

رأس غارب 38 28

الغردقة 37 27

سفاجا 37 28

مرسى علم 38 29

شلاتين 38 28

حلايب 35 30

أبو رماد 37 30

رأس حدربة 35 29

الفيوم 36 23

بني سويف 36 23

المنيا 37 22

أسيوط 37 22

سوهاج 38 24

قنا 39 25

الأقصر 40 26

أسوان 41 28

الوادي الجديد 40 24

أبو سمبل 41 29