وزير الري: تعديل قانون الموارد المائية لتشديد عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص
وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بعقود رسمية فى إيطاليا.. قدم الآن
وزير الخارجية الإيراني: مستعدون لاستئناف المفاوضات بشأن البرنامج النووي
الحالة المرورية بشوارع وميادين العاصمة والجيزة اليوم الجمعة
الأوقاف: خطبة الجمعة اليوم بعنوان "سماحة الإسلام"
فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة.. 125 جائزة وأرزاق يغفلها كثيرون
إستشهاد 21 فلسطينيا بنيران جيش الإحتلال الإسرائيلي خلال الليل
وسط تصعيد إسرائيلي وأزمة إنسانية خانقة| ترامب يتوقع حسم حرب غزة خلال أسابيع.. هل يتحقق حلمه؟
موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف
أهلا مدرستي.. مبادرة تخفف عبء الغلاء عن أسر الصعيد قبل العام الدراسي
كارثة إنسانية .. جوتيريش يحذر إسرائيل من احتلال مدينة غزة
تخصيص 5% من مساكن الدولة لذوي الإعاقة بالقانون
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

بلاش تنزل البحر في هذه الحالة.. الأرصاد تحذر المواطنين

الشواطئ
الشواطئ
البهى عمرو

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة وتفاصيل انكسار موجة الطقس الحارة، التي تؤثر على البلاد خلال الفترة الأخيرة.

قالت غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على قناة الأولى، إننا نعيش في أجواء صيفية مستقرة، وأنه لا توجد ارتفاعات في قيم درجات الحرارة، وأن درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية.

وتابعت أن اليوم هناك ارتفاع في نسبة الرطوبة تصل لـ 90 و95% بالمناطق الساحلية، وأن ارتفاع نسب الرطوبة في الجو يجعل المواطنين يشعرون بحرارة الجو أعلى من المعلن عنه.

ولفتت إلى أن العظمى بالقاهرة اليوم متوقع أن تسجل 35 درجة،، وأن البلاد في فترة الليل تشهد انخفاضات في درجات الحرارة، وهناك نشاط للرياح في المساء.

وتحدثت عن أحوال البحار، وقالت إن البحر المتوسط في الفترة الماضية كان يشهد ارتفاعا في الأمواج ولكن من اليوم هناك استقرار، وعلى المواطنين اتباع تعليمات المسؤولين عن الشواطئ، وعدم نزول البحر حالة رفع الراية الحمراء.

درجة الحرارة في القاهرة والمحافظات
المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 35 24

العاصمة الادارية 36 22

6 اكتوبر 36 23

بنهــــا 35 24

دمنهور 35 24

وادى النطرون 34 23

كفر الشيخ 33 23

المنصورة 35 24

الزقازيق 35 24

شبين الكوم 34 23

طنطا 33 22

دمياط 32 25

بورسعيد 32 26

الإسماعيلية 36 22

السويس 35 24

العريش 34 24

رفح 33 23

رأس سدر 36 25

نخل 32 18

كاترين 31 15

الطور 37 24

طابا 33 24

شرم الشيخ 38 28

الإسكندرية 31 23

العلمين 31 22

مطروح 30 23

السلوم 32 23

سيوة 35 21

رأس غارب 38 28

الغردقة 37 27

سفاجا 37 28

مرسى علم 38 29

شلاتين 38 28

حلايب 35 30

أبو رماد 37 30

رأس حدربة 35 29

الفيوم 36 23

بني سويف 36 23

المنيا 37 22

أسيوط 37 22

سوهاج 38 24

قنا 39 25

الأقصر 40 26

أسوان 41 28

الوادي الجديد 40 24

أبو سمبل 41 29

الأرصاد الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية طقس اليوم درجات الحرارة أحوال البحار الشواطئ

رسميًا.. حدود السحب اليومي من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب اليومي من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الأزهر يعلن عن مسابقة لـتعيين 9 آلاف معلم.. الشروط والتخصصات المطلوبة

الأزهر يعلن عن مسابقة لـتعيين 9 آلاف معلم.. الشروط والتخصصات المطلوبة

الراحل ابراهيم شيكا وزوجته

قرار عاجل بفتح التحقيق في بلاغ ضد زوجة إبراهيم شيكا وآخرين بالاستيلاء علي أعضائه البشرية ..صور

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

جريمة قتل بالبحيرة

علاقة غير شرعية | كشف لغز اختفاء شاب بقرية أريمون في البحيرة

أمطار رعدية

حالة الطقس غدًا الجمعة.. أمطار رعدية على هذه المحافظات

الزمالك

الزمالك يشكر وزير الإسكان.. ومذكرة عاجلة لرئيس الوزراء

شيماء اسماعيل

شيماء سعيد تعلن انفصالها عن إسماعيل الليثي: محدش يقدر يطلعني من بيتي

مفتي الجمهورية يلتقي بقيادات المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بماليزيا.. ويثمن جهودهم في نشر الفكر الوسطي

مفتي الجمهورية يلتقي بقيادات المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بماليزيا.. ويثمن جهودهم في نشر الفكر الوسطي

العمل

ما حكم التوصية للحصول على وظيفة؟.. أمين الفتوى يُجيب

مفتي الجمهورية يلتقي مفتي ماليزيا

مفتي الجمهورية يلتقي مفتي ماليزيا.. ويبحثان سبل تعزيز التعاون العلمي والشرعي

بالصور

على البحر.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

سعر صادم.. فستان ياسمين رئيس يثير الجدل بالسوشيال ميديا

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

مصطفي شوقي مع تقى الجيزاوي

مصطفي شوقي: ملطشة القلوب انطلاقتي الحقيقية.. ولولا حميد الشاعري لم استمر فى الغناء|فيديو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

