فيش وتشبيه وتحريات.. التحقيق مع 18 عضوا بعصابة الكتعة بالحي الراقي

باشرت النيابة العامة بالجيزة تحقيقاتها مع 18 شخصًا متهمين باستغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بدائرة قسمى شرطة "الشيخ زايد أول، الشيخ زايد ثان"، بنطاق محافظة الجيزة.

وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية " فيش وتشبيه" للمتهمين، كما طلبت تحريات المباحث حول المتهمين وفحص نشاطهم، وتوجيه اتهامات لهم من بينها تعريض حياة الأطفال للخطر حال قيامهم ببيع السلع والتسول.

كما أمرت النيابة بتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط 6 أشخاص و12 سيدة من بينهم 8 لهم معلومات جنائية، لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بدائرة قسمى شرطة "الشيخ زايد أول، الشيخ زايد ثان"، بنطاق محافظة الجيزة

وضبط بصحبتهم 21 حدث من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع والتسول، وبمواجهة المتهمين إعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.